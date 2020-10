"House of Dragon" ("Game of Thrones") a trouvé son nouveau Viserys Targaryen

publié le 06/10/2020 à 13:33

Il n'a pas encore la chevelure argentée et les yeux violets des Targaryen, mais il devrait rapidement changer son apparence... L'acteur britannique Paddy Considine a été sélectionné pour jouer le rôle du roi Viserys Targaryen dans le prequel de Game of Thrones, House of Dragon, nous apprend le magazine américain Entertainment Weekly.

Centré sur la dynastie des reines et des rois capables de chevaucher des dragons, House of Dragon racontera les exploits des ancêtres de Daenerys Targaryen, incarnée par Emilia Clarke dans la fameuse série produite et diffusée par HBO.

HBO semble avoir été charmé par l'interprétation de l'acteur dans l'excellente adaptation de The Outsider, un des derniers romans de Stephen King dans lequel il joue Claude Bolton. Les amateurs de séries connaissent aussi l'acteur pour son rôle dans Peaky Blinders, là où il joue Father John Hughes. Au cinéma il a joué dans In America, La Vengeance dans la peau, Enfant 44, Macbeth ou encore La mort de Staline mais ce rôle de Viserys Targaryen devrait potentiellement faire exploser sa carrière.

Qui est ce nouveau Viserys ?

Si vous êtes adepte de Game of Thrones, peut-être vous demandez-vous pourquoi cet acteur de bientôt 50 ans incarne incarne Viserys alors que le jeune et insupportable Viserys Targaryen, le frère de Daenerys, meurt dans la première saison de Game of Thrones ? Eh bien, c'est très simple : il ne s'agit pas du tout du même Viserys. Les Targaryen ont, en effet, la mauvaise habitude de nommer leurs enfants comme leurs prestigieux ancêtres...

Paddy Considine incarnera Viserys I Targaryen, le cinquième roi Targaryen à s'asseoir sur le Trône de Fer. On est donc quelques générations et siècles avant les événements de Game of Thrones. Même s'il chevauchait un dragon dans sa jeunesse sous le règne prospère de son grand-père Jaehaerys I, vous ne le verrez pas sur le dos d'un reptile géant dans cette série puisqu'après la mort de son dragon préféré Balerion, il n'a jamais su se lier à une autre de ces créatures de légende.

Roi apprécié et bienveillant, il est fort probable que nous assistions surtout à son inévitable chute provoquant une guerre de succession entre ses héritiers : Aegon II et sa demi-sœur Rhaenyra. Une bataille en forme de guerre civile baptisée par G. R. R. Martin : la "dance des dragons". Ce cadre historique peut se trouver dans le recueil Dangerous Women (chez J'ai Lu ; en particulier la nouvelle La princesse et la reine) auquel a collaboré l'auteur du Trône de Fer et dans Feu et sang (Pygmalion), le livre consacré à la famille Targaryen.

House of Dragon vous demandera donc de vous concentrer sur une nouvelle période historique avec de nouveaux noms en pagaille : Rhaenyra et Aegon, les enfants, Alicent Hightower, la seconde femme de ce roi, Daemon Targaryen, l'oncle, etc. Les showrunners Ryan Condal (Colony) et Miguel Sapochnik (Game of Thrones) sont toujours aux commandes de ce premier prequel de la célèbre saga de fantasy. Les premiers épisodes sont attendus pour 2022.