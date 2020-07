publié le 07/07/2020 à 16:51

La Reine Daenerys a parlé. Plus d'un an après la sortie de l’ultime saison de Game of Thrones et la révélation sur ses deux hémorragies cérébrales, Emilia Clarke a posté une touchante lettre au personnel soignant qui lui a sauvé la vie. Un texte émouvant diffusé dans le Times, à l'occasion des 72 ans du NHS, le système de santé britannique.

Le premier accident, consécutif à une rupture d'anévrisme, est survenu le 11 février 2011 peu après la fin du tournage de la première saison, raconte-t-elle dans un long récit publié par le magazine The New Yorker. En proie à de vives douleurs et quasi-inconsciente, elle avait été hospitalisée en urgence. En 2013, alors qu'elle venait de terminer une pièce de théâtre à New York, Emilia Clarke passe un énième scanner cérébral : l'anévrisme a doublé de volume et doit être opéré. Censée être simple, l'intervention échoue pourtant et nécessite une chirurgie d'urgence, avec trépanation, pour juguler l'hémorragie.

Dans sa lettre publiée par le Times, l'actrice remercie l'infirmière qui lui a suggéré de faire un scanner cérébral et qu'il lui a "sauvé la vie", ainsi que son anesthésiste qui "l'a miraculeusement fait rire avec toute sa famille alors qu'il expliquait toute l'opération et ce qui allait se passer pour mon cerveau". Emilia Clarke a aussi des mots pour "les innombrables infirmières invincibles" qui ont "lavé son vomi et changé ses cathéters" les jours où elle ne pouvait pas boire de l'eau seule.