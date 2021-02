publié le 12/02/2021 à 21:51

Les fans du jeu vidéo The Last of Us ont des étoiles dans les yeux. Depuis le 11 février c'est désormais officiel : Bella Ramsey et Pedro Pascal incarneront le duo emblématique formé par Ellie et Joel dans la future série HBO.

Pedro Pascal n'est presque plus à présenter. L'acteur cartonne auprès du grand public depuis plus d'un an en incarnant le chasseur de primes Din Djarin de la série Star Wars, The Mandalorian au côté de "Baby Yoda". Avant cela, il a incarné dans la série Game of Thrones en incarnant le séducteur et vengeur Oberyn Martell, dont la scène finale est encore ancrée dans les mémoires. C'est d'ailleurs dans le royaume de Westeros que Bella Ramsey a elle aussi rencontré son public.

L'actrice alors âgée de 13 ans incarne Lyanna Mormont, Lady de l'île-aux-Ours, territoire matriarcal de Game of Thrones. Une cheffe charismatique aux discours féministes, une guerrière dont le visage montrant tout son dédain et sa colère contre les hommes peu courageux de son entourage, a fait le tour des réseaux sociaux en un rien de temps. "J'étais pétrifiée quand j'ai démarré la série, je pensais que les fans détesteraient ce que je faisais pour Lyanna. J'étais choquée qu'ils aient aimé", expliquait Bella Ramsey à ses débuts dans la série à Metro UK.

Une future reine des écrans

Forte de ce premier rôle qu'elle a incarné de 2016 à 2019 dans Game of Thrones, Bella Ramsey enchaîne avec la série Amandine Malabul, sorcière maladroite, production britannique et allemande, toujours dans le registre de la fantasy et disponible sur Netflix. Adaptée des livres Amandine Malabul de l'auteure Jill Murphy, la série raconte comment un groupe de jeunes sorcières apprend à maîtriser la magie à l'école. Une histoire qui rappelle celle d'Harry Potter à Poudlard. Mais cette fois, le premier rôle est donné à une sorcière : Amandine Malabul, incarnée par Bella Ramsey. Elle y joue l'héroïne et continue d’impressionner le public.

> Bella Ramsey – Behind the scenes of The Worst Witch

En 2020, Bella Ramsey revient prouver son talent et son appétence pour les productions de fantasy en incarnant Angelica dans la saison 2 de His Dark Materials : À la croisée des mondes, série HBO adaptée de la saga littéraire de Philip Pullman. Une adaptation qui a fait le choix de la modernité et de la profondeur tout en prenant son temps pour installer les personnages et le monde où se déroule l'intrigue.



Au cinéma, elle a donné la réplique à Renée Zellweger

Au cinéma, elle incarne Lorna Luft, la fille de Judy Garldand dans Judy de Rupert Goold. Elle donne la réplique à Renée Zellweger, récompensée entre autres par l'Oscar et le Golden Globes de la Meilleure actrice. Bella Ramsey possède donc un CV déjà impressionnant à 17 ans et tout laisse à penser qu'elle n'a pas fini de bluffer le grand public. C'est une future reine qu'il ne faut pas louper. Profitez-en donc pour la découvrir dans les séries mentionnées ci-dessus avant de la découvrir dans le rôle d'Ellie pour The Last of Us.



> The Last of Us - Story Trailer

Et si vous voulez encore un argument prouvant à quel point elle est talentueuse, elle est ambassadrice de la fondation Prince William Award, du prince William.