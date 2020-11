"The Queen's Gambit" : où avez-vous pu voir les autres membres du casting ?

Anya Taylor-Joy et Thomas Brodie-Sangster Crédits : Ken Woroner/Netflix | Date :

Benny est incarné par Thomas Brodie-Sangster Crédits : Netflix | Date :

Il a été Jojen Reed dans "Game of Thrones" Crédits : HBO | Date :

L'acteur a ausi incarné Newt dans la saga "Le Labyrinthe" Crédits : Twentieth Century Fox France | Date :

Et comment oublier Thomas Brodie-Sangster dans le rôle de Sam dans "Love Actually" ? Crédits : capture d'écran YouTube | Date :

Harry Beltik est joué par le Britannique Harry Melling Crédits : PHIL BRAY/NETFLIX | Date :

L'insupportable Dudley Dursley dans la saga "Harry Potter" c'est lui Crédits : capture d'écran YouTube | Date :

Harry Melling était aussi au casting de "The Old Guard" sur Netflix avec Charlize Theron Crédits : Ed Miller/NETFLIX | Date :

Ici, il joue dans "The Keeper" de Marcus H. Rosenmüller Crédits : SquareOne Entertainment | Date :

Marielle Heller incarne Alma Wheatley, la mère adoptive de Beth Crédits : Netflix | Date :

En 2015, elle a réalisé son premier film "The Diary of a teenage girl" avec Alexander Skarsgård, Bel Powley et Kristen Wiig Crédits : Sony Pictures Releasing GmbH | Date :

Les jumeaux Matthew et Russell Dennis Lewis Crédits : Phil Bray/Netflix | Date :

On les découvrira "prochainement" dans "Burning Shadow" d'Alexandre Nahon Crédits : Distinctive entertainment | Date :

Jacob Fortune-Lloyd dans la série "Dans l'ombre des Tudors" Crédits : capture d'écran | Date :

Townes (Jacob Fortune-Lloyd) face à Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) Crédits : Netflix | Date :

Moses Ingram (Jolene) est surtout connue en tant que scénariste pour "Day 74" Crédits : Netflix | Date :

Bill Camp incarne Monsieur Shaibel qui apprend à la jeune Beth (Isla Johnsto) les échecs Crédits : Netflix | Date :

Il a donné la réplique à Mark Ruffalo dans "Dark Waters" Crédits : Participant & Killer Films | Date :

Il est ici dans "Midnight Special" avec Sam Shepard et Scott Haze Crédits : Warner Bros Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC | Date :

Marcin Dorociński incarne le redoutable Vasily Borgov Crédits : Phil Bray/Netflix | Date :