Jon Snow et Drogon dans "Game of Thrones"

publié le 19/03/2021 à 13:09

Alors qu'House of The Dragon, premier spin-off sur la famille Targaryen, n'est pas encore tourné, ni diffusé, HBO développe déjà 3 autres séries dérivées de Game of Thrones. Comme le révèle le média américain Variety, la chaîne américaine continue d'étendre l'univers de George R.R. Martin pour les prochaines années.

Les trois spin-offs sont des prequels et se dérouleront ainsi avant les évènements de Game of Thrones et ainsi des aventures de Jon Snow, Daenerys Targaryen et Sansa Stark, entre autres.



Le premier spin-off dévoile Variety, intitulé 9 Voyages ou Le Serpent de Mer sera centré sur Lord Corlys Velaryon, le chef de la famille Velaryon et l'époux de Rhaenys Targaryen. Dans le prequel House of The Dragon, Lord Corlys Velaryon surnommé "Le Serpent de Mer", sera interprété par Steve Toussaint (Prince of Persia : Les Sables du Temps) et Rhaenys Targaryen, surnommée "La Reine qui ne fut jamais" par Eve Best (Le Discours d'un Roi). Lord Corlys Velaryon, est le marin, navigateur et aventurier le plus connu de tout Westeros. Il a réussi à fonder sa propre maison bien plus puissante que celle des Lannister et revendique posséder la plus grande armée navale du royaume.

Une plongée dans le quartier de Flea Bottom

Le deuxième spin-off s'intitule Flea Bottom, qui est le quartier le plus pauvre de King's Landing. Les ruelles sont sales, sombres, mal fréquentées. On le voit quelquefois dans Game of Thrones, par exemple dans la saison 3 lorsque Margaery Tyrell se rend dans un orphelinat. Des personnages bien connus du public sont nés dans ce quartier tels Sir Davos et Gendry.

Le troisième et dernier spin-off racontera l'histoire de la Princesse Nymeria, de la maison Martell (celle d'Oberyn Martell incarné par Pedro Pascal dans la série) dans 10,000 Ships. Plus encore, on découvrira le voyage de la Princesse Nymeria partie de son peuple les Rhoynar (qui résident en Essos) pour se rendre à Dorne et épouser Lord Mors Martell. Leur union permettra la création de la maison Martell, dont l'emblème, la lance dorée et le soleil rouge symbolise la Princesse Nymeria et Mors Martell.

Aucune date de production, ni de diffusion n'ont été communiquées par les sources de Variety. Il faudra encore sacrément patienter avant d'en savoir plus sur ces futurs projets.