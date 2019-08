publié le 30/08/2019 à 17:25

Pour son premier concert de la rentrée, Le Grand Studio a accueilli Vitaa et Slimane à l'occasion de la sortie de leur premier album en duo, VersuS, le 23 août 2019. À leur côtés, deux autres artistes étaient présentes : Anne Sila et Noraa.

On ne présente plus Vitaa, de son vrai nom Charlotte Gonin. La chanteuse qui s'est notamment fait connaître grâce à son duo devenu culte avec Diam's, Confessions Nocturnes, en 2006, à sorti son premier album en 2007, qui s'intitulait À fleur de toi. VersuS est son 6e album. Ce petit dernier a été entièrement réalisé en duo avec Slimane, (le gagnant de la saison 5 de The Voice) et il est d'ores et déjà salué par la critique.

Sur l'album, il y a 19 duos dont 5 des chansons avec d'autres invités dont Maître Gims, Camélia Jordana, Kendji Girac, Amel Bent ainsi que Sola et Camille Schneyders, les finalistes de The Voice Belgique.

Vitaa & Slimane dans Le Grand Studio RTL Crédit : Jules Peroni

Dans le Grand Studio RTL, Vitaa et Slimane ont interprété 6 titres dont Je te le donne, leur tube, et Ça va, ça vient.

Ce nouvel album est une déclaration d'amour à la vie, à la musique et à l'Humain. Les deux artistes commenceront leur tournée, le VersuS Tour, le 7 mars 2020, à l'Elispace à Beauvais.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

La chanteuse et violoncelliste Anne Sila était également présente, dans ce Grand Studio RTL de rentrée. Elle était déjà venue dans les studios de RTL en 2016, lorsqu'elle sortait son premier album, Amazing Problem.



Après avoir joué Marie dans la fresque musicale de Pascal Obispo, Jésus, de Nazareth à Jérusalem, elle est de retour pour présenter son nouvel album, Fruit Défendu, qui sortira le 27 septembre 2019. La finaliste de la saison 4 de The Voice propose un album électro-pop contemporain, entre des chansons piano-voix et un son plus travaillé. Elle y parle d'amour, sincèrement et sans mièvrerie.



La jeune femme de 29 ans avait prêté sa voix à Nala dans la version française du Roi Lion, sorti le 17 juillet dernier. Elle se produira le 13 novembre dans la salle Les étoiles, à Paris puis le 11 décembre dans Le Hublot, à Bourges.



Anne Sila dans "Le Grand Studio RTL"

Enfin, Noraa est également venu interpréter Lie To Me et Nothing Break like a Heart, deux titres extraits de son premier EP, qui sorti le 30 août 2019. Née à Cologne d'une mère allemande et d'un père Tchadien, elle vit désormais à Paris. Elle a grandit au son du gospel, de la soul et de la musique africaine traditionnelle, et écrit sa première chanson, avec sa guitare, à 18 ans.



La musicienne à commencé par des études de journalisme à Bonn, avant de devenir choriste d'artistes allemands. Puis, elle fait les premières parties du chanteur Patrice, s'installe à Paris, assure les premières parties de Selah Sue, John Legend et signe chez Elektra. On entend les sonorités de sa voix sur la chanson de Fakear Lost In Time.



"Quand elles se réunissent, les femmes peuvent avoir le pouvoir" : Noraa se décrit comme féministe et se prononce volontiers sur le sujet : "Il faut changer la compétition que les hommes veulent instaurer entre nous, et qu’on prenne la place qui nous revient. Avec mes amies musiciennes, nous refusons la compétition et nous nous soutenons. Pour ce, nous allons organiser des séminaires féminins, de la composition au mixage… ", a-t-elle confié. Avec de nouveaux talents aussi déterminés, la relève musicale sera féminine, puissante et assurée.

Noraa dans "Le Grand Studio RTL"