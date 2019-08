et Paola Guzzo

publié le 29/08/2019 à 11:25

Ils ont signé l'un des tubes de l'été avec Je te le donne. Slimane et Vitaa viennent de sortir Versus, leur album de duos, avec lequel ils partiront en tournée au printemps prochain. Les 19 chansons ont été écrites à quatre mains, rapidement et naturellement.

L'expérience de la première chanson leur a donné envie de faire un album ensemble. "On s'est complété parce que moi j'essayais de ramener des concepts d'écriture et elle des concepts de flow, de mélodie. D'un seul coup, ça s'imbriquait", a confié Slimane. Leur coup de foudre musical a été confirmé par Vitaa : "je n'ai jamais eu cette facilité d'écriture de compo, comme ça, aussi facilement. Sincèrement c'est assez rare".

L'album navigue entre pop et chanson teintée de rythmes urbains. Il a été taillé pour le succès, sans temps mort. Dans les textes, les deux artistes se confient beaucoup, sur des sujets intimes qu'ils n'ont jamais vraiment osé traiter dans leur répertoire auparavant. Ils parlent de solitude, d'acceptation de soi, des violences conjugales, des réseaux sociaux ou encore du regard des autres. "Je pense à Pas Beaux où je parle du fait que je ne me sens pas beau, que j'ai un problème avec le miroir et tout, ça c'est des trucs que j'aurais jamais dit dans un album solo", a déclaré Slimane.

> VITAA - Je te le donne - En duo avec Slimane (Clip Officiel) Date : 29/08/2019

Véritable dialogue, cet album a scellé l'amitié de ces deux chanteurs. Ils se sont rencontré pendant The Voice Belgique, où Slimane avait repris une chanson de Vitaa, puis sont devenus très proches au fil des années : "elle le sait, elle a bouleversé ma vie, bouleversé dans tous les sens", a dit Slimane au micro de RTL. "Slimane c'est comme un frère, il le sait, il y a eu une vraie amitié très très forte, très très sincère derrière ce projet", a confirmé la chanteuse.

Le duo a rendu hommage à Maëlys de Araujo, la petite fille qui a été enlevée puis assassinée par Nordhal Lelandais le 27 août 2017, en Isère. Dans leur chanson éponyme, ils ont cherché à ce que la chanson soit écrite du point de vue de sa mère, Jennifer de Araujo. "On voulait parler du manque que cette maman pouvait avoir", a confié Slimane. La mère de la petite fille, très touchée, les a remercié sur Facebook. Vitaa et Slimane partiront en tournée des Zénith dès le 7 mars 2020.

> VITAA & SLIMANE - Maëlys (Version acoustique)