publié le 31/05/2019 à 17:30

En 2006, Renan Luce marque les esprits avec son album Repenti. On se souvient évidemment de sa chanson entêtante La Lettre qui raconte avec délicatesse et douceur une rencontre amoureuse née d'un sauvetage. Treize ans plus tard, le chanteur d'origine bretonne, plus précisément de la ville de Morlaix, sort son quatrième album appelé tout simplement Renan Luce.



Après les débuts amoureux, l'auteur-interprète évoque sa rupture et explore les différents états par lesquels on passe dans ces moments-là. Dans les studios de Neuilly-sur-Seine, il a interprété 6 titres issus de son disque, bien représentatif de son thème. Parmi eux, on retrouve Au début, On s'habitue à tout et Du champagne à quinze heures. En souvenir du passé, il a également joué La Lettre et Repenti.

À ses côtés, on retrouve les artistes Fanny Leeb et Suzane. À noter que Renan Luce sera en tournée tout au long de l'année 2019 : le 12 juillet aux Francofolies de La Rochelle, le 2 novembre au Parc des Expos de Quimper ou encore le 28 novembre à la salle Pleyel à Paris.

"Renan Luce" Crédit : Barclay

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Fanny Leeb, la fille de l'humoriste Michel Leeb, est à la fois compositrice, interprète et pianiste. La jeune femme de 32 ans s'est très vite passionnée pour le jazz. Ses influences traversent l'Histoire de la musique, d'Ella Fitzgerald à Amy Winehouse.



Diagnostiquée en 2018 d'un cancer du sein, elle trouve son énergie dans la musique. En mai 2019, elle apparaît pour la première fois le crâne rasé sur la pochette de son single Fearless.



Son prochain album, signé Universal, sortira en janvier 2020. Dans le Grand Studio RTL, elle a interprété deux titres : Don't Stop the Music et Fearless.

Fanny dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : William Alix / SIPA PRESSE / RTL



Ancienne ballerine, Suzane, de son vrai prénom Océane, a dévoilé son premier single en 2018, L'Insatisfait. Preuve de son succès grandissant, elle est l'artiste la plus programmée pour l'été 2019 sur les festivals en France, devant Jeanne Added.



Son EP Suzane est disponible depuis le 5 avril 2019 et son album sortira très prochainement en 2019. Sur la scène du Grand Studio RTL, les spectateurs on pu être transportés par les rythmes percutants de sa reprise de Laisse-tomber les filles et de son titre Suzane.



La chanteuse sera en tournée dans toute la France au cours de l'année 2019 : le 7 juin au festival Art rock de Saint-Brieuc, le 3 juillet sur la scène du Fnac Live de Paris ou encore, le 10 octobre au Festi'Val de Marne à Gentilly.

Suzane dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : William Alix / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.