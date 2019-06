publié le 08/06/2019 à 14:19

Comme chaque mois, Le Parisien "met en lumière" les meilleurs humoristes de demain afin de remettre en fin d'année l'Étoile espoir humour 2019. En juin, le journal a donc décerné le prix de la pépite de l'humour à Clément K.



Après avoir débuté avec des chroniques grinçantes et des scènes ouvertes, c'est à Nice, en octobre 2017, que l'humoriste de 27 ans se fait repéré et intègre la Troupe du Cactus Comedy.

Depuis septembre 2018, son auto-dérision se dévoile sur scène et ce, dès la découverte du titre de son spectacle : Clément K ne croit en rien. Si vous souhaitez le voir sur scène, il est actuellement à l'affiche du théâtre du Marais les jeudis à partir de 20 heures.

Sur la scène du Grand Studio RTL Humour du mois de juin 2019, il a interprété ses sketchs aux côtés de quatre autres humoristes, Arnaud Demanche, Marie-Thérèse Porchet et le duo Kevin & Tom.

Arnaud Demanche

Avec son spectacle Blanc & hétéro, Arnaud Demanche plante rapidement le décors. À l'image de Clément K, l'humoriste à également fait ses gammes avec des chroniques radio et télévisées. Vous avez notamment pu l'entendre dans À la bonne heure avec Stéphane Bern.



Jusqu'au 28 juin 2019, l'humoriste est à l'affiche de l'Apollo Théâtre tous les vendredis à partir de 20 heures. Il sera également au Festival d'Avignon du 5 au 28 juillet de la même année au Palace.



Marie-Thérèse Porchet

Joseph Gorgoni - alias Marie-Thérèse Porchet sur les planches - a connu son premier succès avec son personnage en 1993 en Suisse. Il s'est inspiré des femmes de sa vie, de sa grand-mère maternelle à sa tante italienne, mais également de Jacqueline Maillan et même Nina Hagen.



L'humoriste joue son spectacle La Truie est en moi ! au Théâtre de la Gaîté Montparnasse du mercredi au samedi à partir de 21 heures et le dimanche à partir de 16 heures depuis le 29 mai 2019.



Le duo Kevin & Tom

Tom Leeb et Kevin Levy forment à eux deux le duo Kevin & Tom. Le premier a une carrière d'acteur derrière lui, on l'a notamment aperçu dans la série Sous le soleil de St-Tropez ou plus récemment Edmond d'Alexia Michalik. Le second est à la fois comédien et chanteur et c'est illustré dans Anne, le musical ou Un Violon sur le toit.



Leurs talents respectifs se complètent depuis 2015 et sont à l'affiche du théâtre du Grand point virgule jusqu'au 27 juillet 2019, les jeudis et samedis à partir de 19h45.