publié le 24/05/2019 à 17:41

Dans son quatorzième album, Sting raconte sa vie au rythme de sa voix reconnaissable entre mille. Après 44/876, son dernier disque en collaboration avec Shaggy, le chanteur britannique sort My Songs, un condensé musical de ses titres passés, arrangés sans être dénaturés.



"Voici ma vie en chansons. Qu'elles soient reconstruites, rapiécées ou même ornées d'un nouveau cadre, elles sont ici toutes considérées à travers un prisme contemporain", détaille le chanteur dans un communiqué.

Sur la scène du Grand Studio RTL, l'ancien leader du groupe The Police a interprété plusieurs titres comme Fields of Gold, If You Love Somebody ou encore Desert Rose.

Sting sera en tournée avec son My songs Tour dans toute la France. Il sera à l'affiche de plusieurs festivals pendant tout l'été 2019 : entre autres, le 17 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon, le 26 juillet au festival de Carcassonne ou encore le 1er août à la foire au vin d'Alsace.

Sting dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.