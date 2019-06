publié le 14/06/2019 à 17:45

Enregistré entre la Normandie et Bruxelles, le nouvel album au nom complexe de Paul Personne, est dans les bacs depuis le 31 mai 2019. Funambule (Ou tentative de survie en milieu hostile), enregistré par le label Verycords, arrive cinq années après son dernier disque en solo Puzzle 14.



Surnommé "l'homme à la Gibson", le musicien revient sur le devant de la scène avec les rythmes rock et endiablés. Dans le Grand Studio RTL, il a chanté six titres pour le plaisir des auditeurs et des spectateurs, dont Barjoland, Comme un étranger ou encore Les Autres.

À ses côtés, on retrouve les artistes Manu Lanvin et Elmer Food Beat. À noter que Paul Personne sera en tournée tout au long de l'année 2019 : il sera le 16 octobre à Poitiers, le 12 novembre à Lyon et il terminera son tour de chant sur la grande scène de l'Olympia à Paris le 27 mars 2020.

"Funambule (Ou tentative de survie en milieu hostile)", le nouvel album de Paul Personne)

C'est à l'âge de 13 ans que Manu Lanvin est entré pour la première fois dans un groupe. Et en 2000, il sort son premier album en solo, Venir au monde. 19 ans plus tard, il a rencontré les grands noms du blues comme Paul Personne ou encore Quincy Jones et s'est forgé une large réputation dans le monde de la musique.



Son nouvel album Grand Casino est sorti le 15 février 2019. Dans le Grand Studio RTL, il a interprété le titre Je suis le diable. Il sera en concert dans toute la France tout au cours de l'année 2019 : le 23 juin au festival Aurillac en scène, le 13 juillet au festival de Carcassonne ou encore le 2 août au festival Rock N' horses à Courlans (39).

Manu Lanvin dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL



Formé à l'origine par Vincent, Pats, Manou, Alain et Twistos, le groupe Elmer Food Beat a perdu tragiquement son dernier membre, le guitariste, en 2017. Dans leur dernier album Back in Beat, les artistes lui rendent hommage : le titre est une référence au Back in Black de AC/DC qui avait eux-même honoré la mémoire de Bon Scott, leur chanteur décédé en 1980.



Leur sixième disque est disponible depuis le 19 avril 2019. Sur la scène du Grand Studio RTL, les spectateurs on pu être transportés par les rythmes percutants de Daniela ou encore Le Plastique, c'est fantastique.



Le groupe sera en tournée dans toute la France au cours de l'année 2019 : le 23 juin à Aurillac, le 17 août à la feria de Dax et le 13 décembre à la Cigale à Paris.

Elmer Food Beat dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.