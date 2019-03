et Cécile Antoine-Meyzonnade

Alors que sa tournée Amigo Tour sera partout en France en 2019, Kendji Girac imagine déjà la suite : le chanteur de 22 ans a déclaré au micro de RTL être en pleine préparation d'un quatrième album. Après Amigo, sorti le 31 août 2019, l'interprète de Gitano annonce donc qu'un disque très "gipsy" serait prochainement dans les bacs : "Un quatrième album va sortir bientôt, après la tournée", a révélé l'artiste avant d'ajouter : "Il y aura beaucoup de guitare et les chants gipsy qui font danser les gens depuis des générations."



Le vainqueur de The Voice 2014 a également avoué avoir une relation "fusionnelle" avec sa guitare, son instrument fétiche : "Elle m'accompagne depuis tout petit, c'est elle qui me fait grandir dans la musique, c'est elle qui m'a trouvé un travail !" Il jouera notamment le 30 novembre 2019 à l'AccorHotels Aréna de Paris Bercy.