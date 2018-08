publié le 14/08/2018 à 11:10

Slimane a eu un parcours hors norme. En mai 2016, il remporte la saison 5 de The Voice, et deux ans plus tard, en janvier 2018 il sort son deuxième album, baptisé Solune. Un disque qui se veut être éclectique, entre morceaux presque rap, chansons et pop, le CD a déjà séduit près de 100.000 personnes. Celui qui chantait à l’Orphée, un bar de Pigalle, pour gagner sa vie, s'est livré sur sa sublime voix.



"Plus jeune, j'étais dans un gospel et à force de chanter, j'ai senti que j'étais en train de muer et que ma voix se cassait (...) depuis, elle ne s'est jamais remise à niveau (...) ça m'a fait peur, mais en même temps fait plaisir, car j'existais différemment", explique l'interprète de Paname.

Sa voix lui a permis de se décomplexer et de s'ouvrir un peu plus. "Je suis quelqu’un de foncièrement complexé, le seul truc où je n'ai jamais eu de complexe c'est lorsque je chante", confie-t-il au micro de RTL.

Slimane repart en tournée dès le 7 septembre 2018 sur les routes de France et chantera notamment le 20 novembre à l'Olympia, à Paris.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce mardi 14 août

Le producteur de cinéma Alain Terzeian, nous emmène dans les coulisses du film Rendez-vous, réalisé par André Téchiné. Un fabuleux drame passionnel, avec Juliette Binoche, Wadeck Stanczak et Lambert Wilson, qui raconte l'histoire d'un trio sensuel. Le long-métrage est l’exemple type de ces films à la genèse improbable devenus cultes. "À l'époque, Juliette Binoche est inconnue, quelques années plus tard elle remporte un Oscar, une princesse était née", confie le producteur de 69 ans.



Enfin, une très belle idée de lecture avec un grand classique de la littérature, Les Vestiges du jour de l'écrivain et romancier britannique (d'origine japonaise) Kazuo Ishiguro. Un épatant livre, paru en 1989, largement popularisé par la formidable adaptation sur grand écran de James Ivory, avec Christopher Reeve, Anthony Hopkins et Emma Thompson.