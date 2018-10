Diam's a quitté la France pour s'installer en Arabie Saoudite

publié le 15/10/2018 à 14:00

Elle a marqué l'histoire du rap en France. Diam's, de son vrai nom Mélanie Georgiades, a connu un succès monstre dans les années 2000 avec ses morceaux La boulette, Enfants du désert ou bien encore Confessions nocturnes en collaboration avec la chanteuse Vitaa. Et justement, l'artiste de 35 ans a donné des nouvelles de son amie, dans le quotidien La Provence datant du 5 octobre 2018, elle explique ainsi que Diam's a quitté la France.



"C'est une de mes meilleures amies. Elle vit à l'étranger maintenant. Mais on s'écrit tout le temps. Elle a complètement arrêté la musique mais on est peut-être plus liée encore. On partage nos vies de femme. Elle est maman comme moi. Dès qu'elle vient en France, on passe du temps ensemble (...) Elle est très heureuse dans son choix de vie. Certains ont du mal à le comprendre. Mais elle est tellement heureuse comme ça que je comprends ses choix", a-t-elle raconté.



Selon son ancienne amie Nawell Madani, Diam's aurait été victime à de multiples reprises de menaces de mort et d'insultes. La rappeuse de 38 ans a donc trouvé refuge en Arabie Saoudite, avec son mari Faouzi Tarkhani, rapporte le magazine Public. Une photo postée en mai 2018 par l'ex star du rap semble confirmer cette décision.