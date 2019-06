Deluxe - Stronger Than Me (Live) - Le Grand Studio RTL

publié le 21/06/2019 à 17:20

Au lendemain de la Fête de la musique 2019, les studios de Neuilly-sur-Seine ont prolongé la célébration. Le Grand Studio RTL vous a proposé pour la quatrième édition, Mon Premier Grand Studio, durant lequel cinq jeunes artistes se sont relayés : 21 Juin Le Duo, Silvàn Areg, Léonie, Marie-Flore et Deluxe.

Le 7 juin dernier, leur troisième album Boys and Girl est sorti le 7 juin 2019. Influencés par Beyoncé, Bill Withers ou encore Lauryn Hill, les six amis qui forment Deluxe sont à la frontière entre le hip-hop, la soul et l'électro. Autrement dit, il est quasiment impossible de leur accoler une étiquette.

Dans le Grand Studio RTL, le groupe Deluxe a interprété deux titres : Stronger Than Me et Boys and Girl. Il sera en concert dans toute la France jusqu'à la fin de l'année 2019. Vous pourrez les écouter aux Francofolies de La Rochelle le 11 juillet, au festival Poulpaphone de Boulogne sur Mer le 28 septembre ou encore à Strasbourg à la Laiterie le 18 octobre.

"Boys and Girl", de Deluxe

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Fred, Marc et Alban forment à eux trois Léonie. Ils ont appris à composer et à appréhender leur style à travers Coldplay, Jean-Jacques Goldman ou encore Blink 182.

Leur single Voulez-vous est sorti le 24 mai 2019 et un album est attendu très prochainement. Dans le Grand Studio RTL, le groupe a interprété les titres Voulez-vous et Le Sud. Léonie sera en concert dans toute la France, tout au long de l'année 2019 : le 9 juillet à Lacanau, le 14 juillet au Cap-Ferret ou encore le 13 août à Biscarosse.

Léonie dans Le Grand Studio RTL Crédit : Laurent Vu / SIPA PRESSE / RTL



Cette fan de Joan Baez compose, interprète et joue de nombreux instruments appris notamment au Conservatoire. Marie-Flore s'inspire des Velvet Underground pour les thématiques, de Leonard Cohen pour la poésie ou encore de Christophe qui lui sert de mentor bienveillant. Son album Braquage est prévu pour la rentrée 2019.

Marie-Flore dans Le Grand Studio RTL Crédit : Laurent Vu / SIPA PRESSE / RTL

Silvàn Areg, de son vrai son Sylvain Hagopian, est d'origine arménienne et a grandi à Clermont-Ferrand. Il s'est fait connaître du grand public en janvier 2019 grâce au concours Destination Eurovision.



Son album sortira en août 2019. Il sera en concert dans toutes la France en 2019 : le 16 novembre à La Passerelle de Florange, le 29 novembre à L'Oasis du Mans ou encore le 17 décembre au Bataclan à Paris.

Silvàn Areg dans Le Grand Studio RTL Crédit : Laurent Vu / SIPA PRESSE / RTL

Manon et Julien, en couple, forment 21 juin Le Duo. Après cinq années de vie commune, ils se sont décidés à composer et à monter sur scène ensemble. Depuis 2017, ils sortent de nombreuses vidéos de "mashups" sur YouTube. Et en 2018, leur single Peau de vache est paru. Vous pouvez également trouver Paradise, leur dernier single, dans les bacs.



21 juin Le Duo dans Le Grand Studio RTL Crédit : Laurent Vu / SIPA PRESSE / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.