publié le 12/05/2021 à 09:34

Il y a 56 ans, le 12 mai 1965, les Rolling Stones poussaient la porte des studios RCA à Hollywood pour enregistrer la version définitive de cette petite chanson : Satisfaction.



Ces accords ont secoué le monde, on les connait aussi bien que les jours de la semaine… Keith Richards a raconté dans son autobiographie avoir entendu ce riff de guitare très accrocheur pendant son sommeil. Il a allumé son magnéto, il a enregistré les notes pour ne pas les oublier, et comme c’est Keith Richards, il s’est rendormi en laissant tourner l’enregistrement. On entendait donc sur la cassette un bout de mélodie, puis 40 minutes de gros ronflements.

Mick Jagger de son côté, a imaginé un texte sur la frustration de la jeunesse et les diktats de la société, il a écrit les paroles de cet hymne en Floride, au bord de la piscine d’un hôtel. Satisfaction est une des chansons les plus reprises au monde. J’ai choisi une version restée longtemps inédite, enregistrée au printemps 1966 par un trio de filles qui avaient aussi la vingtaine : Diana Ross et les Supremes ! C’est notre pépite du jour : les Girls chantent les Stones.

Les cuivres remplacent la guitare, et dans le texte la fille qui répond à Mick Jagger : "Repasse la semaine prochaine mon chou, parce que là j’enchaîne les défaites", devient "a boy", "un garçon" pour Diana Ross. Cette version de Diana Ross et les Supremes est restée inédite jusqu’en 2008, on la trouve sur leur disque, compilations de raretés des années 60, Lost and Found.