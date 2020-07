publié le 06/07/2020 à 17:58

Michael Philip Jagger, aussitôt prénommé Mick, est né dans la grande banlieue de Londres, à Dartford, une ville en plein déclin industriel qui aujourd'hui se présente comme le berceau des Stones et compte une Satisfaction Street. Son père, Joe, prof de gym, et sa mère Eva rêvent d'un destin rangé pour leur premier fils. Mick fera semblant de les écouter, leur mentira, beaucoup... Mais Joe et Eva porteront toujours sur lui le plus bienveillant des regards.



C'est curieusement grâce à RTL, ou plutôt à son ancêtre, Radio Luxembourg, que Michael Philip Jagger est sans doute devenu Mick Jagger. En ce début des années cinquante, les musiques nouvelles sont américaines et Radio Luxembourg est l'une des seules stations à diffuser la nuit ces rythmes qui annoncent déjà le rock et la pop. L'oreille collée à un vieux poste radio, Mick Jagger passe ainsi ses premières nuits blanches...



En attendant de ressembler à ses idoles invisibles, Mick s'entraîne le jour sur une guitare de pacotille, souvenir de vacances familiales en Espagne. A l'âge de quinze ans, le jeune garçon est assis dans un cinéma de Woolwich pour assister à un concert de Buddy Holly. Il en saisit tous les tics. Fasciné... Le vent du rock vient de définitivement emporter Mick Jagger.

Mais il a beau avoir des rêves de scène, Jagger n'a vraiment rien d'un aventurier. Mick ne sait pas de quoi demain sera fait, alors il prépare assidûment son entrée dans une grande école, la London School of Economics. Il paye son inscription en travaillant comme aide-infirmier dans un sinistre hôpital psychiatrique de la région.

Un étudiant appliqué en économie

A la London School, Mick Jagger se révèle brillant et obéissant. Joe et Eva peuvent être rassurés. Ils ont là un fils paisible qui rentre chaque soir chez papa-maman, qui ne fera pas d'histoires. Mais y aurait-il, déjà,chez cet adolescent, du Docteur Mick et du Mister Jagger ? Étudiant discipliné le jour, rocker la nuit ? Mick Jagger va passer sa vie à brouiller les pistes. Dans le business ou en amour, il sera double, tour à tour homme d'affaires et fêtard déjanté, romantique et cynique. Le but étant, toujours, de s'en sortir sans perdre de plumes.

Jagger monte son groupe avec Keith Richards et un autre musicien de rencontre, reconverti en impresario, Brian Jones. Le groupe essaie de se faire remarquer, Jagger et ses amis vivent tous dans un appartement de Chelsea, au 102 Edith Grove, vite transformé en dépotoir.



La vie de bohème, les répétitions, les beuveries, les filles qui se succèdent, comme les jumelles Sandy et Sarah que personne ne parvient à distinguer. Si à cause de sa bouche de caoutchouc Mick Jagger a longtemps fait l'objet de railleries, les groupies se battent désormais pour coucher avec lui...