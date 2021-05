publié le 12/05/2021 à 06:22

Il y a 40 ans, le 11 mai 1981, on apprenait la mort de Bob Marley, emporté dans son sommeil par un cancer, dans une chambre d’hôpital à Miami. Il avait 36 ans, il est encore aujourd’hui l’unique artiste à incarner à lui seul un style musical.

Son No Woman, No Cry est une complainte mélancolique, inspirée de souvenirs d’enfance dans le quartier de Trench Town, à Kingston. Un quotidien où les rêves des mômes se mêlaient à la réalité : les mafias en tout genre, et les violences faites aux femmes dont ils étaient témoins, d’où ce titre No Woman, No Cry (femme, ne pleure pas). Bob Marley passait beaucoup de temps chez un ami, Vincent Tata Ford, amputé des 2 jambes, qui tenait une baraque à soupe. C’est quelqu’un qui selon certains aurait initié la chanson et surtout il avait aidé Bob Marley à survivre dans le ghetto. Et pour le remercier, Bob Marley l’avait désigné à 100% auteur-compositeur de No Woman, No Cry.

Il y a quelques années, en 2008, on a découvert une version inédite de cette chanson, par une grande voix du jazz, qui a transformé le morceau en incantation féministe. Cette grande voix, c’est Nina Simone et c’est notre pépite du jour.

Cette reprise signée Nina Simone est intense. Elle est apparue dans les bonus de la réédition de son dernier album A Single Woman. Nina Simone l’avait aussi interprétée sur scène en 1990 au Montreux Jazz Festival.