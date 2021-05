publié le 10/05/2021 à 07:43

En attendant de la retrouver en France pour des concerts, les premiers chez nous étant programmés en septembre 2022, écoutons la voix de Céline Dion. On va faire un tour dans son album en anglais A New Day Has Come, sorti en 2002. Céline Dion préparait sa fameuse résidence au Caesar Palace de Las Vegas, il lui fallait des titres puissants, universels, si possible romantiques.

Et il y a un morceau qui venait de France, qui correspondait parfaitement à tout ça, chanson de l’année aux Victoires de la musique en 2001, qui en plus avait fait ses preuves puisque ça a été un immense succès, la chanson en question, c’est L'envie d'aimer.

Ce qui est bien c’est qu’on va l’avoir dans la tête toute la journée. L’envie d’aimer, final de la comédie musicale Les 10 commandements, composé par Pascal Obispo, une performance de l’interprète Daniel Lévi, et ce morceau s’est donc envolé outre-Atlantique puisque Céline Dion s’en est emparée et a demandé à ce qu’on l’adapte pour elle en anglais. Le texte a été un peu modifié, il peut être interprété comme une déclaration d’amour à son fils René-Charles qui venait de naître.

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, cette voix est une pépite. The Greatest Reward, L’envie d’aimer par Céline Dion, c’est très Las Vegas, de l‘émotion et un refrain qui clignote. C’est un morceau de l’album A New Day Has Come.