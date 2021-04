Quand les Rolling Stones interprétaient "Brown Sugar" avec Eric Clapton à la guitare

publié le 23/04/2021 à 08:05

C’est une des pochettes les plus célèbres du rock’n’roll, signée Andy Warhol : un entrejambe masculin serré dans un Jean étroit, sur certaines éditions la fermeture-éclair s’ouvre : l’album Sticky Fingers des Rolling Stones a 50 ans ce 23 avril.

Brown Sugar, c’est l’ouverture en apothéose de cet album Sticky Fingers. La chanson est née en Australie, Mick Jagger y était en tournage, il a d’abord trouvé le riff de guitare ("le seul que j’ai loupé", dira le guitariste Keith Richards), puis les paroles, écrites en 3 quarts d’heure, en studio, sur un bloc-notes. Un fatras explosif de sujets qui fâchent : les temps odieux de l’esclavage, les sévices sexuels, la drogue et les addictions, Mick Jagger a tout mêlé…

Quelques mois avant la sortie du disque, le 18 décembre 1970, Keith Richards fêtait ses 27 ans en studio à Londres, et parmi ses invités : il y avait Eric Clapton. Et ce soir-là, les Stones ont enregistré une version de Brown Sugar avec Eric Clapton à la guitare, et il chante aussi avec Mick Jagger. C’est un document et c’est notre pépite du jour.

La guitare d’Eric Clapton dans ce Brown Sugar endiablé, avec les Rolling Stones, il aura fallu attendre 45 ans pour que cette version alternative soit glissée dans un album, on la trouve en effet dans la réédition 2015 de Sticky Fingers.