Ecoutez Mick Jagger chanter "As Tears Go By"... en italien

publié le 26/03/2021 à 09:35

As Tears Go By par Marianne Faithfull. Paroles de Mick Jagger, musique de Keith Richards. Ce 45 Tours est sorti en août 1964… Keith Richards a raconté que leur producteur les avait poussés à écrire leurs premiers morceaux inédits, et il leur avait passé commande en disant : "Ne me refilez pas un blues, ni une copie, encore moins une parodie, sortez quelque chose qui n’appartient qu’à vous". Ils avaient 20 ans, ils ont donc écrit cette ballade mélancolique et romantique As Tears Go By…

Le comble, c’est que le producteur avait trouvé le résultat trop éloigné de l’univers des Rolling Stones, il avait donc proposé la chanson à Marianne Faithfull, 17 ans à l’époque, elle n’avait encore rien enregistré… Elle a d’abord hésité parce qu’elle pensait que la chanson était écrite pour Françoise Hardy, puis tout compte fait elle l’a chantée, et on connaît la suite…

Les Rolling Stones ont enregistré As Tears Go By un an plus tard sans vraiment assumer le côté romantique du morceau, ils l’avaient caché en face B d’un 45 Tours… Mais le public a choisi et c’est devenu un immense succès. "La première fois qu’on a gagné beaucoup d’argent", a confié Keith Richards… Et du coup, les Stones ont même enregistré une version de cette ballade, à destination du pays de l’amour : l’Italie. Mick Jagger a chanté As Tears Go By, en italien, ça donne Con le mie lacrime. Mick Jagger et les Stones ont enregistré cette version y a pile 55 ans. Mick Jagger a rechanté cette version en italien en juillet 2006 à Milan, c’était sur scène pendant la tournée A Bigger Bang.