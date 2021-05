Florent Pagny dévoile "L'Instinct" avec une touche de "Boléro" de Ravel

publié le 07/05/2021 à 11:40

On va découvrir ensemble une nouveauté, une chanson qui est apparue à minuit sur les plateformes de streaming dans la nuit du 6 au 7 mai 2021. Il s’agit du premier extrait du prochain album de Florent Pagny. Ça sera son vingtième album studio, il aura pour titre L’Avenir, et il a été entièrement concocté par Calogero… En 2013, Calogero lui avait déjà composé et produit tout un disque, le résultat était remarquable, ils ont donc décidé de remettre ça…

Dans le titre inédit qu’on découvre ce matin, sur fond de Boléro de Ravel, Florent Pagny évoque un point fort de sa personnalité : son instinct. Il a toujours fonctionné comme ça, son instinct est son ange gardien… L’Instinct n’a pas de refrain, c’est un crescendo sur 4 minutes… Florent Pagny avait enregistré sa voix et Calogero lui a demandé de retourner en studio pour ajouter une note haut perchée.

Le nouvel album sortira en septembre. Il interprètera des textes signés Julien Clerc, Carla Bruni, Serge Lama ou encore Barbara Pravi… Florent Pagny aura 60 ans le 6 novembre prochain. C’est le jour qu’il a choisi pour démarrer sa tournée anniversaire, une tournée autour de ses plus grandes chansons.