publié le 22/02/2019 à 12:47

Jacques Brel aurait eu 90 ans le 8 avril 2019. En mémoire de l'artiste belge disparu il y a exactement 40 ans, de nombreux artistes ont enregistré des reprises de ses titres, du mythique Port d'Amsterdam à la très touchante Quand on a que l'amour. L'album Ces gens-là, sortira le 5 avril 2019.



Peut-être vous souvenez-vous de la pochette du vinyle de cette chanson parue en 1966. On y voyait Jacques Brel assis dans un bar vide, cigarette à la main. Pour cet album collégial de reprises, la photo a été ré-imaginée. Dans le même bar, la même salle, les artistes présents au générique ont pris la pause.

Et le casting est plutôt prometteur : Claudio Capeo avec le titre éponyme, Ces gens-là. Pour ce qui est des chansons qui nous font voir du pays, Zaz nous emmènera à Bruxelles et autre ville emblématique du répertoire de l'artiste belge, Vesoul. On se souvient des paroles : "T'as voulu voir Dutronc / Et on a vu Dutronc / J'ai voulu voir ta sœur / J'ai vu le mont Valérien". 50 ans après, qui aurait pu mieux interpréter ces paroles que Thomas Dutronc. D'une pierre, deux coups, il rend également hommage à son père.

> Jacques Brel & Marcel Azzola "Vesoul" | Archive INA

On retrouvera également le rappeur Oxmo Puccino reprendra Il nous faut regarder, Bernard Lavilliers La chanson de Jacky, Michel Jonasz a choisi Les vieux. La jeune génération aussi fait partie de Ces gens-là. Slimane - qui a remporté la saison 5 de The Voice - interprétera Ne me quitte pas. Gauvain Sers s'attaquera à la difficile Valse à mille temps.



Quelques artistes étrangers sont également annoncés : deux jazz women américaines, Madeleine Peyroux s'est emparée de Voir un ami pleurer et Melody Gardot de La chanson des vieux amants. Enfin, la plus française des londoniennes, Marianne Faithfull a enregistré une version anglaise du Port d'Amsterdam. Une traduction déjà interprétée au début des années 70 par David Bowie.

