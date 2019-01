publié le 25/01/2019 à 18:02

Depuis sa première apparition en 2016 avec le titre Un homme debout, Claudio Capéo enchaîne les succès. Ses titres Ça va ça va, Riche, et encore Un peu de rêve en duo avec la chanteuse Vitaa ont obtenu la distinction du "Single d'or". Son dernier album s'est même classé numéro un des ventes pendant 5 semaines consécutives et s'est écoulé à 700.000 exemplaires.



L'artiste à la voix écorchée et son fidèle accordéon reviennent pour un tout nouvel album : Tant que rien ne m'arrête. Le premier titre, du même nom, est le reflet de ses origines italiennes comme le révèle le refrain, chanté dans sa langue maternelle.

Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste de 34 ans nous offre six titres. Et à ses côtés, il s'entoure des groupes Les Frangines et Homeward Bound. À noter que son album sera disponible dans les bacs le 7 décembre 2019.

Claudio Capéo

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Les Frangines est le savant mélange d'une voix délicate et d'une guitare acoustique, le tout relevé à la sauce pop-folk. Le duo formé par les deux amis Nano et Jass - de leurs vrais noms Anne et Jacinthe - jouent en harmonie depuis quatre ans maintenant.



Des bancs de l'école primaire aux plages d'Espagne où elles étaient ensemble pour un séjour Erasmus, les amies semblent ne s'être jamais quittées. Leur premier EP en indépendantes, Vagabondes, est sorti le 19 avril 2017. Réel succès sur YouTube, leur chaîne comptabilise plus d'un million de vues. Et on attend leur album avec impatience...



Les deux artistes seront en tournée dans toute la France. Elles débuteront 6 mars 2019 à La Laiterie de Strasbourg, passeront au Bikini de Toulouse le 7 avril et seront à La Cigale à Paris le 18 avril, en autres dates.

les frangines



Le groupe Homeward Bound, en référence à la chanson de Simon & Garfunkel, reprend avec délicatesse les titres des interprètes de la chanson culte The Sound Of Silence. On retrouve dans cet album, sorti le 25 janvier 2019, Cecilia, I'm Rock ou encore Mrs Robinson.



À la tête de ce duo, Morgane Imbeaud, 31 ans, s'est fait connaître comme la moitié du groupe Cocoon, et Elias Dris, un jeune chanteur franco-américain de 24 ans qui a notamment fait les premières parties des concerts de Selah Sue ou Peter Von Poehl.



Homeward Bound sera en concert au Café de la danse le 22 mars 2019.

Homeward Bound

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.