publié le 09/10/2018 à 12:45

Un été. Un été entier passé en sa compagnie...

Il y a quelques années, je décidais de me plonger dans l’intégralité des archives sonores de Jacques Brel sur RTL.

Des heures de programmes, d’entretiens, d’échanges. Des jours à l’écouter, parfois étonné, agacé ou émerveillé. Des nuits à le découvrir et l’apprécier. De cette expérience est née une radio éphémère, "RTL, Radio Brel".

A l’occasion du 40ème anniversaire de la disparition du "Grand Jacques ", je vous propose d’en redécouvrir les meilleurs moments.

Brel. Sa voix. Ses mots, ses amis, ses amours… Et, comme disait Charles, parfois aussi, ses emmerdes. Brel et le cinéma, Brel et les femmes (une drôle de relation somme toute) Brel et l’avion, Brel et les Marquises… Brel, Brel, et encore Brel…

Brel, au travers des archives et inestimables documents sonores de RTL.

Un long moment d’histoire et de radio que nous sommes fiers de partager avec vous.



Éric Jean-Jean