publié le 28/09/2018 à 18:30

L’interprète de Qui je suis, a sorti un formidable album live, intitulé Live is Love, le premier depuis le début de sa carrière en 2007. L'artiste s'est payé le luxe d'enregistrer tous les concerts de sa tournée et de choisir la meilleure prise pour chaque titre. Il est parti sur les routes avec les meilleurs musiciens de jazz manouche. La moitié du disque est composée de morceaux et reprises inédites comme le fabuleux titre Love de John Lennon.



La musique respire, le chanteur s'efface derrière ses musiciens à de multiples reprises. Ce qui fait de cet album un ovni : à la fois un best-of, un live et un disque de pur jazz. Thomas Dutronc a ainsi enchanté le public, venu nombreux pour l'applaudir, avec ses interprétations de Jaime plus Paris, Mademoiselle ou bien encore Swing Gitan.

Le chanteur donnera quatre concerts au Flow à Paris en octobre 2018.

"Live Is Love" est sorti le 7 septembre 2018 Crédit : Universal Music Division Decca Records France

Également dans "Le Grand Studio RTL"

C'est un poète moderne, à la voix douce et chaleureuse qui a régalé le public lors de sa venue. Barcella, homme de scène accompli, a interprété son entêtante chanson, Passe-passe ainsi que la sublime chanson de Nino Ferrer, Le sud. L'artiste possède plusieurs cordes à son arc : tantôt chanteur, musicien, conteur et slameur (élu Champion de France de Slam en 2007), l'homme de 37 ans sait tout faire.



Il a d'ailleurs écrit pour plusieurs personnalités : Luce, Gaël Faure ou bien encore Fréro Delavega. Il a fait plus de 800 concerts, il est passé par plusieurs festivals référents, avec notamment les Francofolies de la Rochelle de Montréal, de Spa et même le Salon d’honneur du Printemps de Bourges. Son album Soleil, sorti en mars 2018 a reçu un excellent accueil de la part du public.

"Soleil" est sorti le 30 mars 2018 Crédit : Ulysse Maison d’Artistes

C'est le groupe événement de ces derniers mois. Beauty Freak est composé, à l'origine, de trois amis producteurs lillois : Stéphane, Ludovic et Yann. Ils se font d'abord connaitre en fin d'année 2016 avec une première version electro-club du titre My Beauty, en collaboration avec Malee, qui, très rapidement, réussi à trouver son public dans les radios spécialisées electro et autres clubs français.



Quelques mois plus tard, le trio décide de lui donner un autre aspect plus electro-swing. C’est à partir de ce moment que le projet prend l’aspect d’un véritable band, avec l’arrivée de deux musiciens (Antoine pour la partie cuivre et Jérôme pour les parties guitare) et d’une choriste (Lauria). La nouvelle version séduit alors Sébastien Saussez (producteur de Zaz), qui décide de relancer le titre en radio et de produire un clip vidéo.



Beauty Freak travaille actuellement sur un projet d'album pour 2019.

Beauty Freak est composé de trois amis producteurs Lillois Crédit : Capture d'écran YouTube du clip vidéo "My Beauty"

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30 heures.