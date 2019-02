publié le 04/02/2019 à 18:04

À Vitry-sur-Seine, au sud de Paris, un jour d'octobre 2018. Avant la grande première de The Voice le samedi 9 février 2019, des centaines de candidats se pressent aux castings se déroulant en plusieurs étapes, étalés entre 6 et 7 mois environ. À cette étape, ils sont 175, n'en resteront que 120 pour le premier prime. Lors de cette étape finale - celle qui validera ou non la participation à l'émission - les candidats présentent une chanson à travailler avec une coach vocale.



Au programme : répétitions, ajustements de la voix et du choix de chanson. Le chef d'orchestre et arrangeur musical de l'émission, Oliver Schultess, explique le déroulement du casting final au micro de RTL : "On est au moment où les talents découvrent le groupe, le live et ils viennent pour la première fois répéter. Si leurs demandes sont justifiées, on peut tout changer."

Réel allié dans l'aventure, il est aux côtés des candidats jusqu'aux derniers moments : "Souvent, le stress des gens qui arrivent devant nous peut faire perdre de vue certains basiques et c'est mon rôle de les remettre dans la bonne énergie de travail."

Pour Pascal Guix, le producteur artistique de l'émission, ces casting permettent également d'avoir un aperçu de l'ambiance de la saison de l'émission. Ils sont décisifs : "Le premier raisonnement qu'on a est de se demander si artistiquement c'est bien et une fois que c'est bien, stratégiquement, les mettre en valeur pour que les coachs les choisissent."

Nouveaux jurés, nouvelles règles

Pour cette huitième saison, de nouvelles règles et surtout, un nouveau quatuor de jury. Sur les fameux fauteuils rouges siégeront les habitués Mika et Jenifer mais aussi deux petits nouveaux, Julien Clerc et Soprano.



Du côté des règles, une des plus marquantes sera "Le Bloc" : sur les quatre fauteuils, la production a installé trois boutons supplémentaires sous le gros buzzer rouge et sur chacun d'entres eux, un prénom. Ainsi, chaque juré pourra bloquer son concurrent afin de l'empêcher d'obtenir un candidat. Rendez-vous à 21h sur TF1 pour tout connaître de la huitième saison de The Voice.