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Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018

Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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La Collection du 18 04 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULLUM & G.PORTER
THE BALLAD OF LUCY JORDAN - MARIANNE FAITHFULL 
JOHNNY AND MARY - ROBERT PALMER
YOU CAN'T ALWAYS WHAT YOU WANT - THE ROLLING STONES 
FLOWER - EELS 
RUN WITH YOU - KEREN ANN 
SPACE ODDITY - DAVID BOWIE 
FLY LIKE AN EAGLE - THE STEVE MILLER BAND 
THE CRYSTAL SHIP - THE DOORS 
LET IT BE ME - THE EVERLY BROTHERS 
CRYING IN THE RAIN - ART GARFUNKEL & JAMES TAYLOR 
GEORGIA ON MY MIND - ANNIE LENNOX 
DROWNED IN MY OWN TEARS - RAY CHARLES 
UNCHAIN MY HEART - JOE COCKER 

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Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018
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Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018
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2018-04-18 23:59:00
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