Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018

publié le 18/04/2018 à 23:59

DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULLUM & G.PORTER

THE BALLAD OF LUCY JORDAN - MARIANNE FAITHFULL

JOHNNY AND MARY - ROBERT PALMER

YOU CAN'T ALWAYS WHAT YOU WANT - THE ROLLING STONES

FLOWER - EELS

RUN WITH YOU - KEREN ANN

SPACE ODDITY - DAVID BOWIE

FLY LIKE AN EAGLE - THE STEVE MILLER BAND

THE CRYSTAL SHIP - THE DOORS

LET IT BE ME - THE EVERLY BROTHERS

CRYING IN THE RAIN - ART GARFUNKEL & JAMES TAYLOR

GEORGIA ON MY MIND - ANNIE LENNOX

DROWNED IN MY OWN TEARS - RAY CHARLES

UNCHAIN MY HEART - JOE COCKER