Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018
Marianne Faithfull, Robert Palmer et The Rolling Stones dans La Collection de Georges Lang du 18 avril 2018
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULLUM & G.PORTER
THE BALLAD OF LUCY JORDAN - MARIANNE FAITHFULL
JOHNNY AND MARY - ROBERT PALMER
YOU CAN'T ALWAYS WHAT YOU WANT - THE ROLLING STONES
FLOWER - EELS
RUN WITH YOU - KEREN ANN
SPACE ODDITY - DAVID BOWIE
FLY LIKE AN EAGLE - THE STEVE MILLER BAND
THE CRYSTAL SHIP - THE DOORS
LET IT BE ME - THE EVERLY BROTHERS
CRYING IN THE RAIN - ART GARFUNKEL & JAMES TAYLOR
GEORGIA ON MY MIND - ANNIE LENNOX
DROWNED IN MY OWN TEARS - RAY CHARLES
UNCHAIN MY HEART - JOE COCKER