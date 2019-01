publié le 18/01/2019 à 20:10

Après trois ans d'absence, la chanteuse Zaz est de retour sur scène et dans les bacs. Son album Effet Miroir est sorti à la mi-novembre 2018 et il est déjà Disque de platine puisqu'il a enregistré plus de 100.000 ventes. Des sonorités plus recherchées, plus personnelles que sur ses précédents titres, Zaz a évolué tout en gardant ce timbre reconnaissable entre mille.



Au fil des chansons, l'artiste se dévoile, illustre ses pensées, ses déceptions, ses amours. Pour la composition, elle s'est accompagnée de Gael Faye, Ben Mazué ou encore Matthieu Boogaerts.

Et pour l'occasion, l'artiste de 38 ans a convié sur la scène du Grand Studio RTL le groupe Trois Cafés Gourmands et Yves Jamait. À noter que la tournée mondiale de la chanteuse débutera dès février 2019 avec les chansons de Effet Miroir. Et à l'Accorhotels Arena à Paris, le 22 mars 2019.

"Effet miroir", le nouvel album de Zaz

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Trois Cafés Gourmands est le savant mélange de trois chanteurs : Mylène Madrias, Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol. Considéré comme le phénomène de la fin d'année 2018, le groupe a écoulé plus de 190.000 exemplaires de leur album Un Air de rien.



Originaires de Corrèze, ces trois amis d'enfance parlent dans leur chansons de la vie, des gens, du temps qui passe,... Malgré leur succès, ils continuent de travailler, l'un dans l'enseignement, l'autre est ingénieur. La troisième est, elle, dans le spectacle.



Les trois artistes seront en tournée dans toute la France à partir du 5 mars 2019.

Yves Jamait a sorti son septième album, Mon Totem, le 12 octobre 2018. En quinze ans de carrière, l'artiste a su composer un univers particulier, aux rythmes et aux arrangements inhabituels.



Une voix éraillée qui s'accompagne toujours des même musiciens : Samuel Garcia à l'accordéon, Mario Cimenti aux percussions et Jérome Broyer à la guitare.



Yves Jamait sera le 5 novembre 2019 à l'Olympia et le 30 novembre au Zénith de Dijon.

