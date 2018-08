publié le 08/08/2018 à 09:05

Bernard Lavillers fait partie intégrante du patrimoine de la chanson française. Artiste engagé, ses ami(e)s l’appellent "le bandit", en référence à ses nombreuses prises de positions (politiques ou bien encore sociales).



À 71 ans, il a publié un 22e album coup de poing, 5 minutes au Paradis, dans lequel il chante le destin brisé des migrants de la Méditerranée. Celui qui sillonne les routes, à travers d’incroyables concerts, se livre sur ses 50 ans de carrière en évoquant ses débuts dans le milieu de la chanson et ses inspirations musicales.

"Petit, j’aimais beaucoup chanter avec ma famille (...) j'écoutais souvent Charles Aznavour, ce genre de voile sur sa voix me transmettait de fortes émotions (...) Jeanne Moreau, Brigitte Bardot aussi", rapporte le chanteur. L'auteur-compositeur-interprète continue et évoque sa voix." J'ai une voix assez large qui ne m'oblige pas à monter et je m'en porte bien puisque ma voix n'a pas été abîmée depuis que j'ai 40 ans", confie-t-il au micro de RTL.



Bernard Lavilliers repartira en tournée dès le 1er septembre 2018 et sera les 5 et 6 octobre à la Salle Pleyel, à Paris.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce mercredi 8 août

L'écrivain à succès, Marc Lévy se livre sur la lecture l'ayant le plus inspiré dans sa vie. Il se trouve que c'est le livre Soie, d'Alessandro Baricco, que le romancier français qualifie "d'incroyable". "L'auteur nous communique un vrai désir charnel à travers l’histoire d'amour qui est racontée", déclare-t-il.



Enfin, le producteur de cinéma Philippe Rousselet, nous raconte les coulisses du film La Promesse de l'aube, réalisé par Éric Barbier, sorti en décembre 2017. Un long-métrage salué par la critique qui a nécessité un budget de 25 millions d'euros. "On est extrêmement fiers et heureux du film que l'on a fait", raconte-t-il.