BTS, Taylor Swift et Beyoncé... Les stars des Grammy Awards 2021

publié le 14/03/2021 à 08:33

Les Grammy Awards célèbrent ce dimanche 14 mars la musique et ses stars planétaires. Initialement prévue le 31 janvier dernier, la soirée de gala avait dû être reportée, comme d'autres cérémonies, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Grammys se dérouleront donc essentiellement de manière virtuelle, alternant performances live et séquences pré-enregistrées. La soirée de récompenses sera présentée par l’humoriste Trevor Noah. Encore peu connu lorsqu’il a succédé au légendaire Jon Stewart aux commandes du Daily Show sur Comedy Central, le Sud-africain est devenu depuis une personnalité influente, une voix qui compte.



"Queen B." figure en tête des artistes en lice. Avec neuf nominations, la reine Beyoncé pourrait bien marquer la 63e édition des Grammys, même si elle a connu des défaites à répétition par le passé. Son titre Black Parade, sorti en juin dernier dans la foulée des manifestations antiracistes provoquées par la mort de George Floyd et d'autres Afro-Américains tués par la police, tient la corde pour les prestigieux Grammy de l'enregistrement de l'année et de la chanson de l’année.

> Beyoncé - Black Parade (Music Video) Date : 13/03/2021

À part Beyoncé, quels sont les grands favoris ?

Derrière, Taylor Swift, Dua Lipa et Roddy Ricch talonnent Beyoncé avec six nominations. La rockeuse Brittany Howard, déjà primée avec son groupe Alabama Shakes, a cinq nominations avec son premier album solo, Jaime. Billie Eilish, qui avait fait sensation l'an dernier en raflant les trophées dans les quatre catégories reines, pourrait également frapper cette année, mais Post Malone, Justin Bieber et le rappeur DaBaby sont en embuscade.

Sans oublier Megan Thee Stallion, qui sera présente avec quatre nominations dont une pour la "révélation de l'année" où elle a toutes ses chances. Le Français Woodkid est aussi nommé pour le Meilleur clip de l'année avec Goliath. Enfin, BTS, le groupe phénomène de K-Pop, sera également à suivre de près. Les 7 membres du groupe sont en effet en lice pour remporter la statuette du Meilleur Duo ou Groupe pour Dynamite, qui a battu de nombreux records à sa sortie pendant l'été 2020.



Où regarder la cérémonie ?

Aux États-Unis, la soirée des Grammys sera retransmise en direct sur la chaîne CBS à partir de 20 heures (heure locale, 5 h du matin en France) dimanche soir.



En France, il n'y a que deux moyens pour suivre la cérémonie : en temps réel sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GRAMMYs (pour connaître tous les résultats) mais aussi en intégralité à la télévision sur CSTAR le lundi 15 mars à 21 heures.