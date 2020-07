BTS : 3 infos sur le groupe qui a vendu le plus d'album dans le monde en 2020

publié le 27/07/2020 à 15:46

Si vous n'avez jamais entendu parler de BTS ou de K-Pop, voici de quoi vous ouvrir un tout nouvel univers. Originaire de la Corée du Sud, BTS est LE groupe le plus connu et le plus influent de sa génération. Chaque album, clip ou apparition de ses 7 membres, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, créent un événement non seulement en Corée du Sud, mais aux quatre coins de la planète.

Alors que le groupe BTS, qui signifie "Bangtan Boys" ou "Bulletproof Boy Scouts" a annoncé une nouvelle chanson pour août 2020, avant la sortie d'un prochain album, le média américain Forbes rapporte que leur album Map of the Soul : 7, sorti en février 2020 est l'album le plus vendu au monde de 2020. Un succès qui n'étonnera pas les ARMY (nous y viendrons plus tard), la communauté de fans de BTS, très très influente sur les réseaux sociaux.

Que savoir du groupe le plus populaire de sa génération aux millions d'albums écoulés dans le monde ? Pour la lecture de cet article, nous vous recommandons d'écouter Map of the Soul : 7 pour un voyage musical poétique tout en douceur.

> BTS (방탄소년단) 'Black Swan' Official MV

1. 7 membres ultra-compétents

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook sont nés entre 1992 et 1997. Leur groupe est formé en 2013 par le label Big Hit Entertainment. En juin de la même année, BTS démarre sa carrière avec No More Dream, extrait de leur premier album 2 Cool 4 Skool. Chacun des 7 membres du groupe maîtrise la compétence chant et danse : Jimin est par exemple major de sa promotion à Busan dans le département de danse moderne; RM et Suga étaient déjà connus de la scène rap, J-Hope faisait partie d'un groupe de danse et étudiant à l'université nationale des Arts de Corée tandis que Jungkook a été formé par Movement Lifestyle à Los Angeles et Jin étudiait le cinéma.

Chacun des clips et concerts de BTS est une performance scénique. Chorégraphies pointues effectuées à la perfection le tout en chantant, coups d’œils au public qui se met à hurler (comme au Stade de France en 2019), tenues à la pointe de la mode (souvent de Chanel, Dior ou Saint Laurent), feux d'artifice. Tout y est pour assurer un show à l'américaine porté par le talent indéniable des 7 jeunes hommes.



> BTS (방탄소년단) 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima

2. Le groupe de K-Pop le plus récompensé au monde

Sur la scène de la K-Pop, il n'y a pas que BTS : les amateurs et amatrices connaissent aussi Monsta X, BLACKPINK, ou encore Red Velvet et Stray Kids. Mais c'est BTS qui est le groupe le plus récompensé et nommé dans le monde de la Korean Pop. Le groupe a d'ailleurs une page entière sur Wikipédia consacré à tous ses prix remportés depuis ses débuts. Parmi les prix internationaux qu'ils ont remporté : le MTV Europe Music Awards du Meilleur Groupe (2018), 3 Billboard Music Awards (2017, 2018 et 2019) 4 People's Choice Awards dont celui de Chanson de l'année (2018), sans oublier des dizaines et des dizaines de prix gagné en Corée du Sud et au Japon à l'instar du Busan One Asia Festival Awards, Korea Popular Music Awards.

> BTS Carpool Karaoke

3. ARMY, une communauté de fans surpuissante

Créée en 2013, la communauté ARMY, acronyme d'"Adorable Representative MC of YOuth" (adorable porte-parole de la jeunesse) mais qui signifie aussi littéralement "armée", est la plus influente sur les réseaux sociaux, écrasant à coups de millions d'abonnés sur Instagram, Twitter et Facebook, les "Selenators" et "Beliebers", fans de Selena Gomez et Justin Bieber. Comme l'explique le site ARMY France, ce n'est pas "un fandom banal (...) de nombreux événements et collectes de dons sont nés à travers le monde dans le seul et unique but de porter plus loin l’univers propre au groupe." "Beaucoup de leurs chansons ont un message très importants qu visent une population particulière : les jeunes notamment autour de toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser dans leurs vies", explique ainsi une membre d'ARMY France au média Loopsider. Les membres de BTS ne manquent d'ailleurs pas de remercier régulièrement leurs fans en concert, à la télévision et sur les réseaux sociaux.