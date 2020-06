publié le 08/06/2020 à 14:14

C'est un événement virtuel majeur qui a eu lieu aux États-Unis, le 7 juin. YouTube organisait Dear Class 2020 (Chère classe 2020) pour tous les étudiants et les étudiantes diplômés cette année. De nombreuses célébrités des scènes politiques, musicales et du cinéma ont alors prononcé des discours engagés pour les jeunes diplômés du monde entier.

Dear Class 2020 a duré plus de 4h30 sur la plate-forme YouTube et a été marqué autant par des discours que des performances musicales, à l'instar de BTS, Katy Perry, Lizzo et Bono.

Michelle et Barack Obama ont répondu présent à cet événement en encourageant les jeunes étudiants à voter et à s'engager pour leur vie de citoyens. "Ce qui se passe en ce moment est le résultat direct de décennies de préjugés et d’inégalités non résolus. Pour trop de gens dans ce pays, qu'importe tout le dur travail effectué, ils se heurtent à des obstacles structurels (...) Vous pouvez faire mieux que ceux qui vous précédent et vous y arriverez", explique ainsi Michelle Obama.

"Merci d'avoir utilisé votre voix collective pour faire savoir au monde que la vie des Noirs est importante. Le vrai changement a commencé avec vous, cette nouvelle génération de diplômés du lycée et de l'université que nous célébrons aujourd'hui", a déclaré de son côté Beyoncé. "Vous êtes arrivés ici au beau milieu d'une crise mondiale, d'une pandémie raciale et de l'expression mondiale de l'indignation face au meurtre insensé d'un autre être humain noir non armé. Et vous avez quand même réussi. Nous sommes si fiers de vous", poursuit-elle.