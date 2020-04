Woodkid dévoile "Goliath", un nouveau titre percutant, après 7 ans d’absence

publié le 24/04/2020 à 12:14

C’est un retour fracassant. Sept ans après la sortie de son premier album, The Golden Age, l’artiste français Woodkid a dévoilé ce vendredi 24 avril un nouveau titre intitulé Goliath. Un morceau puissant, épique, très rythmé, avec des cordes majestueuses et des percussions percutantes. Une chanson impressionnante, musicalement proche de ses premières compositions, un soupçon de mystère en plus.

Goliath est le premier extrait du second album tant attendu de Yoann Lemoine, son vrai nom à la ville. Pour le moment, on ne connaît ni le titre, ni la date de sortie du disque. Encore moins les thématiques qu’il aborde. L’auteur-compositeur-interprète, réalisateur, graphiste manie à la perfection l’art du teasing, et délivre les indices au compte-gouttes…

Woodkid aime jouer avec les nerfs de ses fans. Après un retrait de la scène musicale de façon théâtrale en 2014 avec une lettre et un morceau d'adieu intitulé Do You Love Me After All, le musicien a créé la surprise en décembre dernier en annonçant un nouveau disque et une tournée pour 2020, le tout avec un teaser réalisé sur motion design.

"Je suis de retour ! Depuis 5 ans, je travaille secrètement sur mon deuxième album et un tout nouveau live show. Je suis super excité de le partager avec vous bientôt. On se voit en 2020", avait indiqué l’artiste sur Facebook.

Un vidéaste hors pair

Le clip de Goliath doit être dévoilé ce vendredi. Il permettra d’en savoir un peu plus sur l’univers visuel du prochain Woodkid. En plus d'être un excellent musicien, le Français est un vidéaste hors pair.

Ses clips pour les titres Run Boy Run, I Love You et The Golden Age étaient de véritables courts métrages, très stylisés. L'artiste a également signé la vidéo de Born To Die de Lana Del Rey, celle de Teenage Dream de Katy Perry, et plus récemment le clip de Sign of the Times, d’Harry Styles.