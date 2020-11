BTS : que vaut "Be", le nouvel album tant attendu du groupe de K-Pop ?

Les membres de BTS dans leur nouveau clip intitulé "Life Goes On"

publié le 20/11/2020 à 12:40

Si votre moral est en berne, que vous ne voyez pas le bout de ce confinement et de la pandémie du coronavirus, voici un album qui vous enveloppera dans la douceur, l'optimisme et l'amour. BTS, le groupe de K-Pop le plus populaire de la planète (ceci n'est pas exagéré), vient de dévoiler Be, son nouvel album.

Sorti dans la nuit du 19 au 20 novembre, c'est le 5e album en coréen de BTS, déjà l'un des sujets les plus discutés sur le réseau social Twitter. Un succès déjà retentissant, qui devrait permettre aux 7 membres du groupe, de remporter de nouveaux records. D'ailleurs, la chanteuse Alicia Keys a posté un message sur Twitter pour féliciter BTS et inviter ses abonnés à écouter cette nouvelle pépite. "Beaucoup d'amour. Est-ce que vous êtes prêt pour BE ?", écrit la star avec les émoji cœur violet, symbole des ARMY's, la communauté de fans de BTS, qui participe activement à son succès de part et d'autre de la planète.

Composé de 8 titres, dont Dynamite, entièrement chanté en anglais, Be, est un album fait pour vous accompagner dans cette période difficile et vous offre une nouvelle immersion réussie dans l'univers de RM, Jin, Suga, V, Jimin, J-Hope et Jungkook.

Big love!!! Good morning 🤩🤩🤩 Ya’ll ready for BE?!? 💜💜💜 https://t.co/LIA1m6m19R — Alicia Keys (@aliciakeys) November 19, 2020

Un album plein d'espoir qui vous enveloppe

Dès le premier titre, le ton de Be est donné : Life Goes On. "La vie continue" nous chante les 7 garçons qui pèsent des milliards de dollars et dont chaque concert, intervention virtuelle et clip bat des records. D'ailleurs, le clip de Life Goes On cumule déjà sur YouTube plus de 20 millions de vues en 4 heures sur la plate-forme de vidéo.

> BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV

BTS réussit une nouvelle fois à montrer l'étendue de son talent avec Be. Que ce soit sur des musiques qui donnent envie de danser comme Telepathy et Dynamite, où la voix de cristalline de Jimin, celle plus profonde de V, se mêlent avec harmonies aux raps de RM, Suga et J-Hope, sans oublier les mélodies portées par Jin et Jungkook. Chacune des 8 chansons abordent des thèmes qui parlent à leur public : l'incertitude, la peur d l'échec que l'on doit affronter, mais aussi l'amour, la dépression. Dans Skit, les membres de BTS réagissent en apprenant qu'ils font partie du célèbre Billboard 100, devenant le premier groupe de K-Pop à atteindre la première place.

> BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV

"Nos battements de cœur sont plus forts que jamais / Peu importe où nous sommes en ce moment", entend-on dans Stay. Sur Telepathy, BTS nous chante "Même si nous sommes loin maintenant / Nos cœurs sont toujours les mêmes / Même si tu n'es pas à mes côtés, ouais / Même si je ne suis pas à tes côtés, ouais /Tu sais que nous sommes ensemble".

Des paroles qui devraient parler à de nombreux couples, amis et proches, séparés à cause de la pandémie et du confinement. C'est poétique, touchant, cela donne envie de danser, de sourire... Des sentiments positifs, que le groupe de K-Pop arrive toujours sur ses albums à transmettre à son public. Et c'est exactement ce dont on a besoin en cette période.