Grammy Awards 2021 : BTS, Beyoncé, Taylor Swift... La liste complète des nommés

publié le 25/11/2020 à 11:05

La première cérémonie musicale de 2021 vient de dévoiler ses nommés. Dans la soirée du 24 au 25 novembre dernier, les Grammy Awards ont ainsi publié la liste des artistes en lice pour remporter les statuettes qui seront décernées le 31 janvier 2021.

Parmi les artistes les plus nommés, Beyoncé alias "Queen B" avec 9 nominations dont Artiste et Chanson de l'Année. Dua Lipa et Taylor Swift ne sont pas en reste avec 6 nominations, montrant que cette année, les femmes sont les reines des Grammy Awards. Le rappeur Roddy Rich est aussi dans le top du classement avec 6 nominations à son actif.

La grande première de ces Grammy Awards 2021, c'est l'entrée de BTS, le groupe phénomène de K-Pop dans la cérémonie. Les 7 membres du groupe sont en effet en lice pour remporter la statuette du Meilleur Duo ou Groupe pour Dynamite, qui avait battu de nombreux records à sa sortie pendant l'été 2020. Le Français Woodkid est aussi nommé pour le Meilleur Clip de l'année avec Goliath. Cependant, l'absence de The Weeknd a été remarqué par les fans qui ne comprennent pas la décision de l'Académie des Grammys.

Découvrez la liste complète des nominations des Grammy Awards 2021

Album de l'année :

Jhené Aiko, Chilombo

Black Pumas, Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay, Everyday Life

Jacob Collier, Djesse Vol.3

HAIM, Women in Music Pt. III

Dua Lipa, Future Nostalgia

Post Malone, Hollywood's Bleeding

Taylor Swift, Folklore



Chanson de l'année :

Black Parade, Beyoncé

The Box, Roddy Ricch

Cardigan, Taylor Swift

Circles, Post Malone

Don't Start Now, Dua Lipa

Everything I Wanted, Billie Eilish

I Can't Breathe, H.E.R.

If the World Was Ending, JP Saxe Featuring Julia Michaels

Enregistrement de l'année

Black Parade, Beyoncé

Colors, Black Pumas

Rockstar, DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So, Doja Cat

Everything I Wanted, Billie Eilish

Don't Start Now, Dua Lipa

Circles, Post Malone

Savage, Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Meilleur nouvel artiste

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Meilleur clip

Brown Skin Girl, Beyoncé

Life Is Good, Future Featuring Drake

Lockdown, Anderson .Paak

Adore You, Harry Styles

Goliath, Woodkid

Meilleur album pop vocal

Changes, Justin Bieber

Chromatica, Lady Gaga

Future Nostalgia, Dua Lipa

Fine Line, Harry Styles

Folklore, Taylor Swift

Meilleure performance pop en solo

Yummy, Justin Bieber

Say So, Doja Cat

Everything I Wanted, Billie Eilish

Don't Start Now, Dua Lipa

Watermelon Sugar, Harry Styles

Cardigan, Taylor Swift

Meilleure performance pop en duo/groupe

Un Dia (One Day), J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

Intentions, Justin Bieber Featuring Quavo

Dynamite, BTS

Rain on Me, Lady Gaga with Ariana Grande

Exile, Taylor Swift Featuring Bon Iver

Meilleur album rap

D Smoke, Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist, Alfredo

Jay Electronica, A Written Testimony

Nas, King's Disease

Royce Da 5'9", The Allegory



Meilleure chanson rap

The Bigger Picture, Lil Baby

The Box, Roddy Rich

Laugh Now, Cry Later, Drake Featuring Lil Durk

Rockstar, DaBaby Featuring Roddy Ricch

Savage, Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé



Meilleure performance rap

Deep Reverence, Big Sean Featuring Nipsey Hussle

Bop, DaBaby

What's Poppin, Jack Harlow

The Bigger Picture, Lil Baby

Savage, Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Dior, Pop Smoke

Meilleur album R&B

Happy 2 Be Here, Ant Clemons

Take Time, Giveon

To Feel Love/d, Luke James

Bigger Love, John Legend

All Rise, Gregory Porter

Meilleure chanson R&B

Better Than I Imagine, Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Black Parade, Beyoncé

Collide, Tiana Major9 & EARTHGANG

Do It, Chloe X Halle

Slow Down, Skip Marley & H.E.R.

Meilleure performance R&B

Lightning & Thunder, Jhené Aiko Featuring John Legend

Black Parade, Beyoncé

All I Need, Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

Goat Head, Brittany Howard

See Me, Emily King

Meilleur album R&B progressif

Chilombo, Jhené Aiko

Ungodly Hour, Chloe X Halle

Free Nationals, Free Nationals

F**k Yo Feelings, Robert Glasper

It Is What It Is, Thundercat

Meilleure performance rock

Shameika, Fiona Apple

Not, Big Thief

Kyoto, Phoebe Bridgers

The Steps, HAIM

Stay High, Brittany Howard

Daylight, Grace Potter

Meilleur album rock

A Hero’s Death, Fontaines D.C.

Kiwanuka, Michael Kiwanuka

Daylight, Grace Potter

Sound & Fury, Sturgill Simpson

The New Abnormal, The Strokes

Meilleur album alternatif

Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

Hyperspace, Beck

Punisher, Phoebe Bridgers

Jaime, Brittany Howard

The Slow Rush, Tame Impala

Meilleur album latin pop ou urbain

YHLQMDLG, Bad Bunny

Por Primera Vez, Camilo

Mesa Para Dos, Kany García

Pausa, Ricky Martin

3:33, Debi Nova

Meilleur album dance/électro

Kick I, Arca

Planet's Mad, Baauer

Energy, Disclosure

Bubba, Kaytranada

Good Faith, Madeon

Meilleur enregistrement dance

On My Mind, Diplo & SIDEPIECE

My High, Disclosure Featuring Aminé & Slowthai

The Difference, Flume Featuring Toro y Moi

Both Of Us, Jayda G

10%, Kaytranada Featuring Kali Uchis

Meilleur album de musique du monde

Antibalas, Fu Chronicles

Burna Boy, Twice as Tall

Bebel Gilberto, Agora

Anoushka Shankar, Love Letters

Tinariwen, Amadjar