Grammy Award : la cérémonie est reportée en raison de la pandémie

publié le 06/01/2021 à 14:56

À l'instar des Oscars, qui ont été repoussés au 25 avril, la cérémonie des Grammy Award, initialement prévue le 31 janvier à Los Angeles, est reporté au 14 mars. La Recording Academy, l'association des professionnels de la musique, a décidé de ce report en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

"La détérioration de la situation liée au Covid à Los Angeles, avec des hôpitaux submergés, des services d'urgences débordés, et les nouvelles recommandations de l'État et des gouvernements locaux, nous ont convaincus que reporter la cérémonie était la meilleure chose à faire", ont justifié les organisateurs.

Après avoir été moins durement touchée que de nombreux autres États américains, la Californie a vu la pandémie accélérer sur son territoire depuis début novembre. Actuellement, plusieurs dizaines de milliers de nouvelles contaminations sont enregistrées chaque jour dans cet État du Sud-Ouest du pays. Lundi 4 janvier, la Californie décomptait 31.170 nouveaux cas. De plus, le taux de positivité est monté à 13,6% (sur 7 jours glissants) et 585 décès ont été enregistrés le 31 décembre, un record pour l'État le plus peuplé des États-Unis.

Beyoncé en tête des nominations

Les organisateurs des Grammys avaient déjà prévu une cérémonie à l'heure du coronavirus, à savoir sans public, avec seulement les présentateurs et les artistes invités à se produire au Staples Center de Los Angeles. En tête des nominations on retrouve Beyoncé qui est nommée dans 9 catégories. Derrière elle, Taylor Swift, Roddy Ricch et Dua Lipa ont tous les trois été nommés dans six catégories.

La liste des nominations avait également frappé par ses absences : Ni The Weeknd, ni le groupe coréen BTS, ni le rappeur défunt Pop Smoke, n'ont été nommés dans les catégories majeures.