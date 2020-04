publié le 13/04/2020 à 11:30

C’est l’album parfait pour se défouler en ce moment. La popstar Dua Lipa vient de publier son deuxième disque. Il s’appelle Future Nostalgia et c’est notre coup de cœur du moment. C’est l’un des meilleurs albums pop que nous ayons entendus ces dernières années. Dua Lipa, 24 ans, Anglaise d’origine kosovarde ne nous avait pas encore épaté avec son premier opus paru il y a 3 ans. Future Nostalgia est tout le contraire. C'est un bonbon, une fusion rétro disco-funk entre les années 80 et l’électro actuelle.

Il n'y a pas une seule ballade dans ce disque mais 10 invitations à bouger les meubles et à faire de votre salon un dancefloor. Il se dégage de cet album une euphorie. La production est redoutable, sans faute de goût. La voix est assurée et pas trop trafiquée.

Dua Lipa a puisé dans les sonorités qu’elle adorait ado pour en faire un disque d’aujourd’hui. Preuve que la pop n’est qu’éternel recommencement, la jeune popstar sample My Woman de Lew Stone & the Monseigneur Band dans son Love Again. Autre sample ? Need You Tonight d’INXX qui se retrouve dans le formidable morceau Break My Heart.

> Dua Lipa - Break My Heart (Official Video)

Dua Lipa flirte avec le kitch, parle ouvertement de sexe et clame son féminisme. Future Nostalgia est l’album parfait du confinement. Assurément une future référence de la pop-music. L’indispensable allié de vos séances d’abdos ou votre ménage de printemps.

> Dua Lipa - Let's Get Physical Work Out Video