Freddie Mercury : de quel complexe souffrait le chanteur de Queen ?

Ce complexe se situe au niveau de ce qui a permis à Freddie Mercury de devenir une superstar du rock : sa bouche. Car, lorsque Farrokh Bulsara, le vrai nom de Freddie Mercury, nait en 1946, la nature lui offre un petit cadeau bonus : quatre incisives en plus se développent dans sa mâchoire supérieure et poussent ses dents de devant vers l’avant. Ce qui lui vaut le surnom humiliant de "Rabbit", le "Lapin". Le genre de gentillesse qui vous traumatise un gamin à vie.

C’est d’ailleurs pour essayer de dissimuler au mieux ces dents qui le complexaient que Freddie Mercury s’est fait pousser la moustache. Et comme symbole de son homosexualité assumée. Il le disait lui-même, je cite : "Je n’aime pas ma dentition saillante. À part ça je suis parfait".

Pour autant, le chanteur de Queen n’a jamais voulu se faire opérer pour retirer ces dents supplémentaires car il avait une peur panique que le fait de retirer ces incisives en plus lui fasse perdre ses capacités vocales exceptionnelles. Freddie Mercury avait fini par se persuader que l’origine de sa voix qui pouvait se balader sur quatre octaves, une prouesse, c’était justement cette déformation de la mâchoire.

Cette dernière a posé un souci pour le tournage de Bohemian Rhapsody. On avait fait faire un dentier, copie conforme des dents de Freddie Mercury pour Rami Malek, l’acteur qui jouait son rôle. Sauf qu’il était beaucoup trop grand et ne rentrait pas dans sa bouche ! Il a donc fallu les limer pour que ça passe. Les dents qui ont eu un rôle définitivement important dans la carrière de Queen car le batteur du groupe, Roger Taylor, avant de bifurquer vers la musique avait fait des études brillantes de dentiste ! Avec toutes ses dents, finalement Queen aurait pu chanter "We will croque you" !

