Comment le réchauffement climatique a donné naissance à une nouvelle espèce animale

C'est une espèce découverte le 26 avril 2006 dans le Nord-Ouest du Canada. Ce jour-là, un chasseur abat un ours blanc et là qu’elle n’est pas surprise de découvrir qu’il n’en a jamais vu un comme ça : une tête plutôt ronde, ce qui n’est pas le cas des ours polaires, des griffes très longues et des taches brunes autour des yeux et sur le corps.

Après l'analyse des échantillons par un laboratoire spécialisé de Vancouver, le verdict tombe. Ce n’est ni un ours blanc, ni un grizzly, en fait c’est les deux, un ours hybride. Mais comment est-ce que ces deux familles d’ours qui vivent à des milliers de kilomètres d’écart ont-ils pu se rencontrer et s’accoupler ?

C’est là qu’intervient le réchauffement climatique qui a poussé les grizzlys à remonter vers le Nord vers plus de froid. Quant à l’ours blanc, lui, il a subi de la fonte de la banquise qui l’oblige à fuir vers le Sud. Au bout d’un moment, ils ont fini par se croiser, à tous les sens du terme. Et comme leur génétique est proche, leurs petits, contrairement aux autres hybrides, comme le tigron, mix de tigre et de lion, peuvent se reproduire. Ils peuvent ainsi développer cette nouvelle espèce qu'il a fallu baptiser.

On a donc aussi décidé de lui donner un nom hybride, enfin deux. Si le père est un grizzly et la mère une ourse blanche, on prend le GR de Grizzly et le OLAR de Polar, qui veut dire polaire en anglais, et on appelle ça un Grolar. Et si c’est le contraire, papa ours blanc et maman grizzly, là pareil, le P de Polar est ajouté au Izzly de Grizzly et on appelle ça un Pizzly.

