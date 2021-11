Pourquoi les moutons pourraient travailler comme videurs de boîtes de nuit ?

Vous vous doutez bien que ce n’est pas à cause de leur physique, les moutons ne sont pas les animaux les plus intimidants de la planète. C’est parce qu’ils ont des vrais de talents de physionomistes. Une étude anglaise a en effet révélé qu’ils étaient capables de reconnaitre parfaitement des visages.

Les moutons pouvaient reconnaître jusqu'à une soixantaine de visages d’autres moutons. Ils sont aussi capables de la même chose avec les chiens qui les gardent. Ils peuvent aussi reconnaître des visages d’êtres humains, y compris des personnes qu’ils n’ont jamais vues en vrai et ne verront sans doute jamais de leur vie, comme Barack Obama ou Emma Watson (Hermione dans la saga Harry Potter).

Après avoir montré à huit moutons une série de photos de face et de profil de ces personnalités, ils ont remontré ces clichés un peu plus tard d'une manière différente. En effet, là, il n’y avait plus qu’une seule photo d’un des people et une autre d'une personne lambda. 8 fois sur 10, les moutons ont reconnu Emma Watson ou Barack Obama.

Plus dingue encore, ils leur ont montré ensuite une photo de leur berger habituel qu’ils n’avaient jamais vu en photo, à côté d'une photo d'un inconnu. Et là on a enregistré un taux de 72% de réussite, un taux du niveau de certains singes et même des humains.

