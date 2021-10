Pourquoi l'astrologie a joué un grand rôle pour le groupe Queen

Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara a choisi ce nom, Mercury, Mercure en français, car cette planète en astrologie influence le signe de la Vierge, qui était celui de Freddie. Il était même vierge ascendant vierge, ce qui vu ses mœurs dissolues devait bien le faire sourire. Son signe astrologique d’ailleurs, vous l’avez sous le nez à chaque fois que vous prenez un album de Queen.

En effet, le célébrissime logo du groupe, ce "Q" géant surmonté de la couronne de la Queen, la reine, est entouré de différents animaux qui ont tous une signification astrologique ou symbolique. C’est d’ailleurs Freddie Mercury, lui-même, qui l’a créé et dessiné, lui qui avait un diplôme d’arts graphiques et de design. Sur ce logo, il y a deux lions car c’est le signe zodiacal du batteur Roger Taylor et du bassiste John Deacon, un crabe, car le guitariste Brian May est cancer et deux fées pour représenter le vierge ascendant vierge qu’était donc Mercury.

Quant au phénix qui surmonte le logo, en fait, il renvoie aux origines persanes du chanteur de Queen. Cet oiseau mythique s’appelle Simorgh et dans la mythologie, il possède tous les savoirs, le caresser permet de guérir de toutes les maladies. Et surtout il est immortel, ce dont rêvait sans doute Freddie Mercury pour son groupe. Un rêve devenu réalité puisque 30 ans après sa mort en 1991, la musique de Queen de We are the champions à Bohemian Rhapsody continue à régner sur les ondes. Et à trôner dans nos discothèques avec plus de 300 millions d’albums vendus.

