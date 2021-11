Comment Johnny Weissmuller est devenu Tarzan totalement par hasard

Johnny Weissmuller, le plus célèbre Tarzan de l’histoire, qui a interprété le roi de la jungle pendant 12 films. À l’origine, Weissmuller était un nageur, très bon même puisqu’il a obtenu 5 médailles d’or aux Jeux Olympiques dans les années 1920 et fut le tout premier à boucler un 100 mètres nage libre en dessous d’une minute !

Mais son idole, ce n’était pas un autre nageur, c’était un acteur : Clark Gable, la star d'Autant en emporte le vent. Un jour alors qu’il est à Los Angeles, Johnny Weissmuller apprend que Clark Gable y tourne un film en studio. Il décide de s’y rendre dans l’espoir de l’apercevoir.

Sur place, il remarque une foule agglutinée qu’il rejoint, pensant que ces gens aussi venaient voir aussi Clark Gable. En fait sans le savoir, il avait rejoint la file des candidats qui passait les auditions pour le rôle de Tarzan, qu’il a donc passé par hasard, lui qui rêvait de faire du cinéma.

C’est comme ça qu’il est devenu le 6ème acteur à jouer Tarzan mais le premier parlant. Et donc le premier à pousser son fameux cri. Un cri qui lui a d’ailleurs sans doute sauvé la vie !

En 1958, Johnny Weissmuller participe à un tournoi de golf à Cuba. Soudain des combattants castristes envahissent le parcours et prennent l’acteur et ses compagnons en otage. À l’époque, Castro n’est pas encore au pouvoir, mais la guérilla bat son plein et la révolution est en marche.

Loin de paniquer, Johnny Weissmuller lance alors son cri de Tarzan. Et là surprise, les ravisseurs le reconnaissent et lui lancent alors : "Tarzan, welcome to Cuba !". Mieux au lieu de le kidnapper, ils l’escortent pour le raccompagner à l’aéroport de la Havane. Tarzan, roi de la jungle mais aussi roi de la junte.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.