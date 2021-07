Le lieu - Sur l’hymne national du Royaume-Uni, God Save the Queen, Freddie Mercury apparaît dans un nuage de fumée, paré d’une cape royale rouge et d’une imposante couronne. Nous sommes les 11 et 12 juillet 1986. Le groupe Queen se produit à deux reprises devant 72.000 personnes dans l’emblématique Wembley Stadium, au nord-ouest de Londres.

Ce concert est resté gravé dans les annales. À tel point que peu après la mort de Freddie Mercury, les stars du rock mobilisées contre le sida telles qu’Elton John, David Bowie ou encore George Michael, ont donné un concert géant en son hommage, toujours au stade Wembley.

Les chansons - Ce concert est devenu culte car il s’agit également de l’une des dernières performances live du chanteur. Durant le Live at Wembley ’86, qui a donné son nom à l’album, Queen passa en revue la plupart de ses titres mythiques. De We Will Rock You à Another one Bites the Dust en passant par Bohemian Rhapsody ou encore We Are the Champions, rien ne fut oublié pour combler les fans en folie.

L'anecdote - Au bout d’une vingtaine de minutes de show, le groupe s’accorde une petite pause. Freddie Mercury en profite pour s’avancer vers son public en folie. Il improvise alors avec lui un exercice de vocalisation. Pendant de longues minutes, le chanteur britannique fait répéter aux milliers de spectateurs des vocalises variées. Un grand moment de complicité avec ses fans, unique. Le Live at Wembley ’86 est le témoignage précieux d'un Freddie Mercury au sommet de son art.