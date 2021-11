Brad Pitt : l'incroyable clause qu'il a fait mettre dans son contrat pour "Seven"

Morgan Freeman et Brad Pitt dans "Seven"

En 1995, la carrière de Brad Pitt est en pleine ascension quand David Fincher lui propose le rôle principal de Seven, ce thriller aujourd’hui culte. Le réalisateur avait auparavant essuyé les refus de Denzel Washington et Sylvester Stallone qui trouvaient le scénario trop glauque.

Dans Seven : deux flics traquent un serial killer sadique dont les crimes sont basés sur les 7 péchés capitaux. Brad Pitt lit le script, il l’adore et accepte le rôle mais à une seule condition : et là je déclenche l’alerte spoiler car cette condition est liée à la scène finale. Celle où l’inspecteur Mills (Brad Pitt) découvre dans une boîte envoyée par le tueur, la tête décapitée de son épouse interprétée par Gwyneth Paltrow.

Brad Pitt est catégorique : si cette tête ne reste pas dans la boîte, il ne jouera pas dans le film. Il trouve ça trop gore. C’est non négociable et il le fait même écrire noir sur blanc dans son contrat pour être sûr que ça n’arrive pas… C’est pour ça que dans le film, au final, on ne voit pas la tête, on la devine juste, ce qui est encore plus glaçant.

Une tête qui pourtant existait puisqu’en prévision du tournage, on avait moulé le visage de Gwyneth Paltrow et fait une réplique en résine. Pour l’anecdote, elle a fini par servir 16 ans plus tard dans le film de Steven Soderbergh, Contagion, où pour une autopsie du personnage joué par l’actrice anglaise, on avait besoin d’un moulage de sa tête. On l’a ressortie de sa boîte et cette fois, on l’a vue à l’écran. Brad Pitt n’avait rien à dire à ça, de toute façon il n’était pas dans le film.

