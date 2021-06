On va démarrer la semaine calmement avec une reprise en piano/voix qui est apparue vendredi dernier dans les nouveautés en streaming. Il y a quelques semaines le chanteur Bénabar était au travail en studio avec ses musiciens, ils sont en train de créer de nouvelles chansons en attendant de reprendre la route. Et son pianiste Yohan Dalgaard s’est mis à jouer la mélodie de la chanson Formidable de Stromae.

Bénabar l’avait déjà chantée vite fait dans une émission, il a ressorti le texte, l’histoire d’un gars qui s’est fait larguer, qui s’est mis minable et qui fait la guerre aux optimistes, ils ont retravaillé tout ça et Bénabar s’est installé devant le micro pour enregistrer une belle version, intimiste et slamée, de ce morceau qui a fait soulever des salles entières. C’est un grand écart intéressant et c’est notre pépite du jour : Bénabar s’approprie la chanson Formidable de Stromae.

C’est audacieux, émouvant et réussi, Bénabar interprète du Stromae. On redécouvre ce morceau qu’on a beaucoup entendu mais pas forcément écouté. "Je n’aurai jamais pensé reprendre cette chanson, il faut parfois se laisser aller, l’émotion est surtout dans l’inattendu", voilà ce qu’a écrit Bénabar en dévoilant sa version. Son Formidable est disponible en single en téléchargement.