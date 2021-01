Bénabar chante "C’est pas la joie" d’Henri Salvador

publié le 29/01/2021 à 08:15

Saluons l’artiste du jour, à savoir Bénabar puisque son nouvel album, le 9ème de sa carrière, Indocile Heureux, sort ce 29 janvier. Il y a pile 20 ans, Bénabar commençait à faire parler de lui avec un 2ème album et des débuts sur scène, en première partie d’un artiste qui a joué le rôle de parrain à ses côtés. Cet artiste, c’était Henri Salvador.

Salvador avait entendu à la radio la chanson Bon Anniversaire, il avait adoré. Et il avait passé un coup de fil à Bénabar pour lui dire : "Je t’emmène en tournée avec moi !" C'est un formidable accélérateur de carrière pour Bénabar alors inconnu, mais qui avait déjà du métier, avec plus de 500 concerts dans les bars et les clubs. Bruno Bénabar a souvent remercié son parrain. Et il y a 4 ans, il a accepté de reprendre une de ses chansons dans le cadre d’un album hommage.

Il est allé rechercher un titre peu connu du répertoire d’Henri Salvador. La chanson s’appelle C’est pas la joie, sortie sur un 45 tours en 1973. Le texte est malin, il est intemporel mais il colle encore plus à l’époque que nous traversons. On trouve cette version dans l’album hommage Henri a 100 ans, sorti en 2017, disponible en streaming. Bénabar confie que s’il aime tant nous faire passer du rire aux larmes dans ses chansons, c’est parce qu’il a beaucoup écouté Henri Salvador.