publié le 03/04/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Bénabar était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé ! En janvier dernier, le chanteur a publié son neuvième album studio. Intitulé Indocile heureux, l'opus a été classé numéro un des ventes en France dès sa sortie. A travers ce disque, l'interprète de L'effet papillon aborde différents thèmes qui lui sont chers : l'amour, la famille ou encore le temps qui passe.



Ce matin pendant l'émission, Bénabar a poussé un coup de gueule contre le monde de la culture. Dans son viseur ? Les Victoires de la Musique et notamment la 36e édition qui a eu lieu en février dernier : "Tous ces gens qui prétendent faire la pluie et le beau temps, qui ne font que tricher sur la météo, qui ne sont qu'entre eux. Là, c'était tellement visible (...) Les Victoires de la Musique est une cérémonie corrompue, tout le monde le sait", affirme-t-il.

Bénabar n'adhère plus du tout à cette cérémonie. A tel point qu'il a même demandé à ne plus faire partie des nommés : "Je ne veux plus l'être et je l'ai un peu mauvaise avec le recul parce que je n'ai pas trouvé ça bien qu'il n'y ait pas de Victoire de la scène. Il y a des gens qui ont tourné cette année. C'est eux qu'il fallait récompenser : un tourneur qui est dans la difficulté justement plutôt que parler entre deux petits-fours sur le plateau", regrette-t-il.

Le chanteur va même plus loin : "Il y a aussi un mépris parce que si tout le monde avait été respecté, le palmarès n'aurait pas été le même. On savait tous - et ceux qui disent le contraire sont des menteurs - à deux noms près, quel serait le palmarès des Victoires de la Musique un an avant", affirme Bénabar.

Enfin, l'artiste de 51 ans revient sur le terme "non-essentiel" employé pour la culture, en pleine crise sanitaire. Un terme qui peut être "vexant", admet-t-il. Mais ce qui l'agace le plus, ce sont "ces gens qui ont un point de vue sur les choses que par rapport à leurs blessures narcissiques (...) à l'image de leur égo". Et de continuer : "Evidemment qu'on n'est pas essentiels ! Si vous ne mangez pas, vous mourez. Si vous ne voyez un concert de Bénabar, vous ne mourrez pas. Même, selon Télérama, vous vivez plus longtemps", relativise-t-il en riant. Retrouvez l'intégralité de cette séquence en vidéo ci-dessus !

Ce matin, Bénabar a également évoqué cette célèbre émission de télé qui l'a traumatisée mais aussi son rôle dans la série Capitaine Marleau. Le chanteur a expliqué pourquoi il ne veut pas devenir coach dans The Voice. Il a aussi révélé son envie d'être candidat à l'Eurovision. Enfin, Bénabar a interprété Les belles histoires en live, un titre issu de son nouvel album !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande l'émission spéciale pour les 20 ans de Loft Story sur C8 ! Le programme sera présenté par Benjamin Castaldi. De nombreux invités sont attendus lors de cette soirée.

Les téléspectateurs pourront notamment retrouver Loana, l’une des stars de la première saison de la célèbre télé-réalité, ainsi que d'autres lofteurs emblématiques. Diffusion jeudi 08 avril à partir de 21h sur C8. Plus d'information en vidéo ci-dessus.

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !



Info ou intox ?

- Patrick Sébastien bientôt de retour à la télé...

- Pas de Molières cette année en raison du contexte sanitaire...

- Une série-documentaire sur Johnny Hallyday en préparation...





Plus d'informations en vidéo !