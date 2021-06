Fête de la musique 2021 : les "bourdes" musicales d'Hallyday, Barbara et Voulzy

Je vous propose un florilège de bourdes dans les paroles de chansons. L’idée n’est pas de se moquer mais plutôt de se demander comment ils ont pu laisser passer ça à l’enregistrement puis à la réécoute, il y a quand même des dizaines de personnes qui écoutent les chansons avant qu’elles sortent.

Première pépite : un problème de calendrier. En 1975, en Face B du Requiem pour un fou, Johnny Hallyday chante Les chiens de paille. C’était Fin août, début juillet. C’est dans le désordre, Juin Juillet Août. Et vous irez écouter : Johnny Hallyday le chante encore à l’envers à la fin du morceau.

Une faute de liaison maintenant, Barbara en fait une belle dans sa sublime chanson Drouot. À sa décharge, "Avait mis Z'aux enchères", c'est inchantable, mais bon y’a faute… Autre pépite, une erreur commise par Michel Jonasz. Dans sa chanson V’la le soleil qui s’en va, en 1981, il est nostalgique et il cite des joueurs de foot. Kopa Piantoni Fontaine ok, mais Mimoun, Alain Mimoun ce n'était pas le foot, c’était l’athlétisme, la course de fond.

Et pour finir, une faute de genre, signée Laurent Voulzy dans sa chanson Cœur Grenadine, paroles d’Alain Souchon. Planisphère est un mot masculin. On dit J’ai laissé sur UN planisphère. Si vous aimez ces raretés, je vous conseille le livre du chanteur et auteur Alister qui a pour titre Anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française. Vous allez vous régaler, il a fait une compilation des bourdes en tout genre, c’est génial.