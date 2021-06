Michael Jackson chante "Sunset Driver", découverte 26 ans après son enregistrement

Ce 25 juin marque les 12 ans déjà de la mort de Michael Jackson. Au cours de sa carrière, il lui est arrivé plusieurs fois de retravailler et de laisser trainer une chanson pendant des années sans jamais lui trouver une place sur un album.

Par exemple, à la fin des années 70, Michael Jackson avait écrit et composé seul un morceau funk qui s’appelle Sunset Driver, il l’avait enregistré pour son disque Off the Wall, il ne l’avait finalement pas gardé, il l’avait retouché avec Quincy Jones pour l’album Thriller mais idem, ils ne l’avaient pas intégré au disque. Et ce fut pareil pour les albums Bad et Dangerous.

La chanson en question, enregistrée en 1978, est donc restée dans un tiroir, elle est pourtant formidable, c’est dire le niveau de Jackson à l’époque. On l’écoute ce matin, c’est notre pépite du jour : Michael Jackson chante Sunset Driver. Ce n’est qu’en 2004, soit 26 ans après ce premier enregistrement qu’on a trouvé cette rareté dans une édition officielle, elle figure dans la compilation The Ultimate Collection.